FC Porto recusa cumprir calendário em Guimarães

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Mai, 2018, 12:48 | 1.ª Liga

O treinador dos “dragões” Sérgio Conceição não permite relaxamento e quer a equipa preparada para vencer no Estádio D. Afonso Henriques.



Se os portistas vencerem na cidade berço somam 88 pontos, mais dois do que aqueles com que a equipa azul e branca terminou a competição em 2002/03, com José Mourinho ao leme.





Novidade para o jogo será a estreia do guarda-redes Vaná no campeonato, como titular ou suplente utilizado.









Apesar do título de campeão estar atribuído, o jogo de Guimarães é considerado de risco elevado por parte das autoridades. O efetivo policial será menor de que se estivesse o campeonato em causa, mas apesar de tudo, a polícia está a montar um dispositivo de segurnaça especial.







O troféu de campeão será entregue pela equipa ao museu do clube no início da próxima semana.









A equipa entra em estágio ao início da noite desta sexta-feira, numa unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia, o local onde arrancaram os festejos pela conquista do 28.º título de campeão nacional do clube.