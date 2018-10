FC Porto regressa ao trabalho sem 11 internacionais

Lusa Comentários 09 Out, 2018, 20:18 | 1.ª Liga

No centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, Sérgio Conceição orientou uma sessão à porta fechada, na ressaca do desaire por 1-0 com o Benfica, domingo, na Luz, que custou a queda para o terceiro ligar da I Liga.

Danilo Pereira e Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Leite e Bruno Costa (sub-21 portugueses), Diogo Costa (sub-20 lusos), Éder Militão (Brasil), Jesús Corona (México), Yacine Brahimi (Argélia), Moussa Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (RD Congo) estão ausentes e não participaram na sessão.

Também de fora, ficaram o camaronês Aboubakar e o português Hernâni, em tratamento, ao cuidado do departamento médico, enquanto Bazoer surge ainda no boletim clínico dos `dragões`, tendo cumprido treino integrado, mas condicionado.

Os `azuis e brancos` voltam a treinar-se na quarta-feira, pelas 10:00, de novo à porta fechada, e ficam a saber o adversário na terceira eliminatória da Taça pelas 12:30, sendo que os jogos estão marcados para 20 e 21 de outubro.