FC Porto, SL Benfica e Sporting CP sob mira do Ministério Público

Uma investigação no seio do mundo do futebol profissional que obrigou à criação de uma equipa especial no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.





De acordo com o Jornal de Notícias desta sexta-feira, são cada vez mais as denúncias que chegam à justiça sobre aliciamentos e tentativas de manipulação de resultados nos eventos desportivos.







Email’s, “Estorilgate”, “Cashball” são processos nas mãos da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Todos os clubes já desmentiram os eventuais esquemas de corrupção.







No caso do atual campeão nacional, o Futebol Clube do Porto, as suspeitas recaem no eventual aliciamento para a segunda parte do jogo, que se realizou no dia 15 de janeiro de 2018, e que foi adiado devido à bancada do Estoril estar em risco de ruir.







A desconfiança sobre o clube nortenho surge quando é dada a informação que terá existido uma transferência bancária de 730 mil euros para a conta do Estoril, pouco antes da realização da segunda parte do jogo. Uma acusação de suborno que o FC Porto rebate como sendo o pagamento de dívidas sobre a transferência do jogador Carlos Eduardo para o Al Hilal e a cedência de Licá.





Quanto ao segundo classificado, o Sport Lisboa e Benfica, as autoridades estão de olho em dois jogos, a partida realizada entre os “encarnados” e o Rio Ave no dia 24 de abril de 2016, e o jogo entre o Marítimo e as “águias” a 8 de maio da mesma época, após uma denúncia que relata uma abordagem por parte de um empresário para facilitar a vida ao Benfica.







O Sporting está a ser investigado sob o nome de código “Cashball”. A equipa de Alvalade está a ser escurtinada depois de um empresário ter entregado no Ministério Público do Porto um conjunto de mensagens áudio, denunciando alegados esquemas de corrupção de juízes de campo no andebol, mas também a jogadores de futebol.





Apesar de serem os clubes os principais visados das autoridades, existem pelo menos oito jogadores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional sob vigilância das investigações do Ministério Público.