FC Porto tenta recuperar 3.º lugar da I Liga frente ao Vitória

Quatro dias depois do afastamento perante os italianos da Roma no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, os "dragões" tentam a partir das 20h15 a segunda vitória seguida e o quinto encontro sem perder no campeonato, na primeira aparição no Estádio do Dragão desde a morte do ex-presidente Pinto da Costa, em 15 de fevereiro.A equipa comandada pelo argentino Martín Anselmi não tem mais nenhuma prova para disputar até ao fim da I Liga, na qual soma 46 pontos, contra 47 do Sporting de Braga, terceiro classificado, que se impôs na receção ao Nacional (1-0), na abertura da ronda.

Relativamente a esse encontro, são esperadas algumas mudanças no "onze" inicial portista escalado pelo treinador argentino. Nehuén Pérez (castigado), André Franco, Danny Namaso e Deniz Gul devem sair das escolhas, enquanto Tiago Djaló, Alan Varela, Stephen Eustáquio e Samu Aghehowa ocuparão as vagas deixadas pelos seus companheiros - João Mário também está de fora devido à acumulação de cartões amarelos.





Do outro lado, um Vitória SC que também procura entrar no seu melhor momento. Na última jornada, a turma orientada por Luís Freire realizou uma boa exibição diante do SC Braga, porém, o empate a zero acabou por ser uma realidade: segundo empate consecutivos sem qualquer golo marcado, que correspondem ao oitavo lugar na tabela classificativa, a oito pontos do Santa Clara, a equipa que ocupa o último posto que garante acesso às competições europeias. Para encarar este adversário, o treinador vitoriano conta com algumas baixas devido a lesão (Bruno Gaspar, Óscar Rivas e Gustavo Silva) e outra devido à acumulação de cartões amarelos (Mikel Villanueva).





Quadro classificativo das duas equipas





Além do regresso ao pódio, o FC Porto pode reduzir para quatro pontos o atraso face à liderança, que passou a ser dividida por Sporting e Benfica no domingo, ambos com 53.



Ao desperdiçar uma vantagem de dois golos no terreno do AFS, 16.º e antepenúltimo, o campeão nacional empatou pela terceira ronda seguida (2-2) e permitiu a colagem das "águias", que tinham derrotado em casa o lanterna-vermelha Boavista (3-0), no sábado.



Já o Vitória de Guimarães, ainda envolvido nas competições europeias e adversário dos espanhóis do Betis nos "oitavos" da Liga Conferência, está em oitavo na I Liga, com os mesmos 31 pontos do Famalicão, nono, e vem de dois empates e três partidas invictas.



Os vimaranenses desafiam a insbatibilidade do FC Porto para o campeonato no Dragão, onde os anfitriões não ganharam os primeiros quatro jogos em 2025, os últimos dois já com Anselmi, que rendeu Vítor Bruno, numa transição interina selada por José Tavares.





Na antevisão ao jogo o treinador dos azuis e brancos Martín Anselmi espera dificuldades mas promete uma resposta à altura da sua equipa. Já o técnico dos vila-condenses, Luís Freire, espera dificuldades mas promete lutar pelos três pontos.