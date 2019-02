FC Porto vence SC Braga e ganha vantagem confortável para a segunda mão

Inês Geraldo - RTP Comentários 26 Fev, 2019, 22:33 | 1.ª Liga

As equipas treinadas por Sérgio Conceição e Abel entraram determinadas em conseguir alcançar um primeiro passo importante para chegar à final da Taça de Portugal, no Jamor, e o Sporting de Braga criou o primeiro sinal de perigo.





Wilson Eduardo, à entrada da área, aproveitou o esférico para rematar. A bola resvalou em Alex Telles e quase traiu Fabiano, dando pontapé de canto para os bracarenses. Já depois do quarto de hora, Adrián López teve uma boa oportunidade, assistido por Pepe, mas falhou a baliza e viu João Pinheiro a marcar um fora-de-jogo.





Pepe, o aniversariante, mostrou-se já perto da meia-hora, com um cabeceamento forte que obrigou Marafona a mostrar reflexos apurados. Depois do bom, veio uma má decisão do guardião do Sporting de Braga.





Marafona foi imprudente num lance dentro da área bracarense e ao tentar socar o esférico, acertou em Héctor Herrera, cometendo grande penalidade. Alex Telles foi chamado a converter o castigo máximo e não desperdiçou.





A bola parada fez a diferença nos primeiros 45 minutos, com o FC Porto a sair em vantagem. Na segunda parte, o FC Porto procurou o segundo golo por intermédio de Adrián López. Remate fraco à figura de Marafona.





Aos 53 minutos, melhor oportunidade do jogo para o Sporting de Braga. Wilson Eduardo recebeu um passe em profundidade e cruzou para Dyego Sousa. O avançado brasileiro recebeu, enquadrou-se e rematou forte para uma grande defesa de Fabiano, que evitou o empate no Estádio do Dragão.





E como quem não marca, sofre, o FC Porto dobrou a sua vantagem. Grande cruzamento de Herrera no corredor direito do ataque, corte da defesa do SC Braga e Soares, aproveitou o esférico e desviou para o fundo da baliza, colocando Marafona fora da jogada.





Até ao fim dos 90 minutos, a equipa de Abel não conseguiu criar mais ocasiões de perigo e nos descontos, Óliver serviu na perfeição Brahimi e o argelino, depois de fletir da esquerda para o centro, rematou colocado para o 3-0.





Resultado que dá ao FC Porto grande conforto para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, a ser jogada em Braga.