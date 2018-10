Feirense tem uma das defesas menos batidas da Europa

RTP Comentários 10 Out, 2018, 17:29 | 1.ª Liga

Disputada a sétima jornada da Liga Portuguesa, a equipa de Nuno Manta Santos está em destaque no continente europeu pelos melhores motivos. No nono lugar no campeonato, o Feirense leva dois triunfos, duas derrotas e três empates e tem apenas três golos sofridos.



Números que deixam para trás, por exemplo, os grandes portugueses. O Benfica tem cinco golos sofridos, o FC Porto seis e o Sporting oito golos sofridos (muito em virtude da derrota com o Portimonense por 4-2) Com um registo destes, os fogaceiros estão em igualdade com algumas das maiores equipas europeias.





Na Europa do futebol, apenas três equipas se podem gabar de tal feito. Liverpool e Manchester City, da Premier League, e PSV Eindhoven, da Eredivisie são também as únicas equipas nas ligas europeias que sofreram apenas três golos.





PROUD @ManCity @LFC @PSV TEMOS A DEFESA MENOS BATIDA 🥇 das principais ligas europeias 💎 🙌 💙#MondayMotivation #CasteloAoPeito #ForçaBillas pic.twitter.com/0GDJg3zXAr — CD Feirense - Futebol, SAD (@cdfeirensesad) 8 de outubro de 2018

Um marco defensivo melhor que Atlético de Madrid, Ajax, Mainz e Sampdoria. Todas estas equipas têm apenas quatro golos sofridos e a lista continua. A eficiência defensiva do Feirense bate também grandes colossos como a Juventus e Chelsea (com cinco golos sofridos), Inter de Milão, Fiorentina e PSG (seis golos sofridos) Tottenham e Real Madrid (sete golos sofridos), Bayern de Munique, Borussia de Dortmund (oito golos sofridos) ou Barcelona (nove golos sofridos).

Um marco defensivo melhor que Atlético de Madrid, Ajax, Mainz e Sampdoria. Todas estas equipas têm apenas quatro golos sofridos e a lista continua. A eficiência defensiva do Feirense bate também grandes colossos como a Juventus e Chelsea (com cinco golos sofridos), Inter de Milão, Fiorentina e PSG (seis golos sofridos) Tottenham e Real Madrid (sete golos sofridos), Bayern de Munique, Borussia de Dortmund (oito golos sofridos) ou Barcelona (nove golos sofridos).

Federico Falcone, Jovane Cabral e Nenê foram os jogadores que conseguiram passar pela defesa do Feirense e bater Caio Secco, uma das grandes sensações desta Liga Portuguesa.Golos que surgiram e ditaram duas das derrotas do Feirense, frente a Sporting e Moreirense, e um empate, com o Boavista. Bons números na defesa que, no entanto, não disfarçam o pouco poder de fogo que os fogaceiros têm na frente de ataque. Apesar de ser a melhor defesa, o Feirense tem um dos piores ataques, com apenas quatro golos marcados.Um registo positivo mas que vai ser novamente colocado à prova na oitava jornada. Depois do embate com o Mirandela, para a Taça de Portugal, a equipa de Nuno Manta Santos vai ao Estádio do Dragão, defrontar o campeão FC Porto, no dia 28 de outubro.