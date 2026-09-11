Filipe Coelho crê em Casa Pia mais forte do que na derrota com Benfica

“Somos hoje uma equipa muito diferente da que defrontou o Benfica. O mercado ajudou-nos e estamos mais fortes do que nessa altura. Dói um pouco falar desse jogo pelos números [derrota por 7-0], mas acredito que estamos mais preparados e com outra maturidade para encarar um adversário com valências parecidas. Nós estamos mais capacitados a perceber de que forma podemos contrariar as forças do adversário. Olhamos para o desafio com alguma ambição”, realçou o treinador.



Ainda sem golos marcados no campeonato, o Casa Pia somou o primeiro ponto na visita ao Vitória de Guimarães, na passada jornada [0-0], com Filipe Coelho agora a querer continuar cada vez mais a mostrar a identidade dos ‘gansos’ nas partidas.



“[O FC Porto] É uma equipa muito intensa, que encaixa homem-a-homem a campo inteiro e com pressão muito alta. Temos de ser inteligentes a perceber como nós poderemos fugir dessa pressão e travar o ímpeto forte que o FC Porto vai querer imprimir desde o primeiro minuto. Com o passar do jogo, as coisas poderão ficar mais a nosso favor. Ainda estamos a tentar encontrar-nos ofensivamente, mas a coesão defensiva é muito importante”, avisou, durante a conferência de imprensa.



O Casa Pia venceu os ‘dragões’ na última temporada em Rio Maior, mas o técnico apontou que “terá mais peso” o que a sua equipa fez na última partida, garantindo ainda que Ivan Mandic será o guarda-redes titular, devido à lesão de André Gomes.



“O André Gomes vai estar fora algum tempo. Estamos contentes pela forma como o Ivan ajudou a equipa e esteve preparado para fazer os seus primeiros minutos de forma exemplar e impactante. Amanhã [sábado] vai ser titular”, revelou o lisboeta.



Patrick Sequeira e Jérémy Livolant estiveram na porta de saída do clube, mas não encontraram colocação no mercado, com o primeiro a regressar às opções para a baliza, enquanto o avançado francês estará “a cumprir um protocolo de regresso”.



O lanterna-vermelha Casa Pia, com um ponto, recebe o líder FC Porto, com 15, no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que terá arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.



