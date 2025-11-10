Foco em Mourinho e arbitragem. Repercussão internacional do empate do Benfica

A imprensa internacional destacou a forma surpreendente como o Benfica permitiu o empate, depois de ter estado a vencer por 2-0.



O resultado é visto como um "grande golpe no campeonato" para o Benfica, que fica mais longe do líder FC Porto (a seis pontos) e do Sporting.



Do céu ao inferno



Alguns títulos realçaram o contraste entre a vantagem inicial e o desfecho, nomeadamente o golo do Casa Pia nos descontos, que "gelou" o Estádio da Luz.



Apesar do domínio inicial, foi notada a dificuldade da equipa em fechar o jogo, com o treinador José Mourinho a admitir que "os jogadores do Benfica têm de ter mais ambição, mais personalidade, mais caráter".



Mourinho e as críticas à Arbitragem



A reação enérgica de José Mourinho após o jogo foi o principal ponto de interesse da comunicação social fora de Portugal, que recuperou a postura crítica em relação à arbitragem, lembrando a sua passagem anterior na Turquia.



"Mourinho causou estragos em Portugal". Alguns órgãos turcos, como o Fanatik, colocaram a tónica na retórica de Mourinho, voltando a focar-se nas suas palavras sobre a arbitragem. O Fanatik também referiu que "as coisas não estão a correr bem ao Benfica e a José Mourinho".



O jornal espanhol AS escreveu que Mourinho está "numa caça às bruxas", sugerindo que o treinador português está novamente a levantar a voz contra a arbitragem, um padrão que já teria manifestado no passado.



"Culpa nossa, culpa do árbitro e do VAR". As declarações de Mourinho, onde critica a marcação de uma grande penalidade a favor do Casa Pia e a não intervenção do VAR, foram amplamente citadas. O treinador classificou o lance como um "erro gritante" que reabriu o jogo.



Também o presidente do Benfica criticou a equipa de arbitragem. Rui Costa classificou a situação como "inadmissível", afirmando que "assim se ganham campeonatos", sublinhando a gravidade das queixas do clube.



Em suma, a imprensa estrangeira encarou o empate do Benfica como um sério revés na luta pelo título e destacou o clima de tensão e contestação que se instalou no clube, com José Mourinho no centro das atenções pelas suas críticas à arbitragem.







