Franclim Carvalho: "Ganhar impreterivelmente ao Nacional"





(Com Lusa)

O Sporting de Braga voltou às vitórias diante dos belgas do Gent (2-0), na quinta-feira, na segunda jornada da Liga Conferência, após um ciclo de quatro partidas consecutivas sem vencer (um empate e três derrotas), que ditou a saída de Carlos Vicens, mas é apenas oitavo classificado no campeonato.Os bracarenses defrontam agora o Nacional, que vem de ser eliminado da Taça de Portugal pela Sanjoanense, equipa do Campeonato de Portugal (quarto escalão), e que conta apenas com uma vitória e tem a pior defesa do campeonato (18 golos sofridos).“Sabemos como funciona e quando há uma mudança há sempre uma postura diferente em campo. Este vai ser o segundo jogo, mas estamos cá há quatro dias. O mérito da vitória foi todo dos jogadores e foi muito importante. O percurso longo e é preciso arrepiar caminho. Temos que somar três pontos impreterivelmente”, disse conferência de imprensa de antevisão da partida.Na sua estreia como treinador dos minhotos, Franclim Carvalho apresentou de início uma linha de quatro jogadores atrás, ao contrário de Carlos Vicens, que usava três, mas durante o jogo a equipa também alinhou com uma defesa a cinco.“Temos essas dinâmicas e com o Gent apresentámos três nuances diferentes. As características dos jogadores e o queremos implementar vão casar e vai ser um produto final bom. O Bright [Arrey-Mbi] esteve mais aberto umas vezes [à esquerda], outras mais dentro, tem que ter o conforto em ambas as posições, mas obviamente que tem mais no corredor central, porque tem sido esse o percurso dele”, disse.O Sporting de Braga rematou cinco vezes na primeira parte diante do Gent, facto frisado pelo técnico no final.“Vícios da forma de jogar anterior? Não sei, constatei factos. Quero é que a minha equipa chute mais à baliza e que tenha esse caudal ofensivo. Para ganhar, precisamos de fazer golo e para isso de chutar à baliza. Fizemos 17 remates na segunda parte, 22 no total e foi o jogo em que fizemos mais remates esta época. Não significa que vamos fazer sempre golo, mas vamos estar mais perto disso”, reforçou.Ricardo Horta colocou a fasquia na qualificação para a Liga dos Campeões, lembrando que esta época os três primeiros classificados apuram-se para a competição (os dois primeiros de forma direta), mas o treinador quer pensar jogo a jogo.“Parece-me muito pouco lógico pensar na classificação final porque faltam imensos jogos. O mais importante é o jogo com o Nacional e a classificação final do Sporting de Braga não vai ser esta com certeza”, disse.O treinador referiu ainda que Jonas Wind não é ainda opção: “sabemos o percurso dele neste último ano e meio, temos de gerir o Jonas de forma diferente, até porque gosto de jogar e treinar com muito andamento nas minhas equipas”.Sporting de Braga, oitavo classificado, com 11 pontos, e Nacional, 16.º, com quatro, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio da Madeira, jogo que será arbitrado por José Bessa, da associação do Porto.