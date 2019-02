Frederico Varandas diz que dirigismo do Benfica faz mal ao futebol português

Inês Geraldo - RTP Comentários 01 Fev, 2019, 22:40 / atualizado em 01 Fev, 2019, 22:43 | 1.ª Liga

A poucos dias de dois dérbis frente ao Benfica, Frederico Varandas deu uma entrevista exclusiva à RTP, em que fala das declarações que fez sobre o “dirigismo ultrapassado” que assola o Benfica. O presidente do Sporting afirmou que o que foi dito é o que ele e o Sporting CP pensam.



VAR e suspensão de Fábio Veríssimo

Mercado de transferências em análise

Convicção de campeão e Jesus no passado

A concluir a entrevista, Frederico Varandas mostrou convicção de que o Sporting voltará a ser campeão no futebol enquanto for presidente.

“Não misturo a instituição Sport Lisboa e Benfica com os seus dirigentes, o seu presidente. O Sporting tem o maior respeito pela instituição SL Benfica. Um clube só é realmente grande se tiver um grande rival. O Benfica é o nosso histórico rival. As histórias dos dois clubes estão intimamente ligadas”.Comentando os vários casos em que o clube da Luz está envolvido na justiça, Frederico Varandas ressalvou que o Benfica veio a público defender-se fazendo apenas acusações a quem roubou os emails do clube e diz que a forma de estar do Sporting é ter coragem e princípios para falar destes assuntos.“Nos casos do Benfica só vi o clube a acusar quem roubou os emails mas não vi ninguém a falar sobre o conteúdo, nem a negar o seu conteúdo”.Afirmando que acredita na justiça, o presidente do Sporting declarou que o dirigismo associado ao Benfica faz mal ao futebol português e à imagem de Portugal lá fora. Apesar disso, Varandas garante que nenhum destes casos representa a instituição Benfica.“Acredito na justiça e vamos aguardar. Aquilo [casos do Benfica] não foi negado. Não podemos enfiar a cabeça na areia. Todo aquele dirigismo faz mal ao futebol português. Não faz sentido, não pode fazer sentido. Penso no bem do futebol português”.Sobre a constituição de Paulo Gonçalves como arguido no caso, o presidente do Sporting afirmou que personalizar todas as acusações numa só pessoa não é verosímil no contexto de uma estrutura bem organizada.“Acho que é ridículo, ninguém acredita que vamos personalizar tudo numa só pessoa, num assessor, numa estrutura nem organizada”.Questionado sobre o caso, que envolve o Sporting, Frederico Varandas garantiu que tudo o que sabe é através da imprensa e que vai esperar pela atuação da justiça.“Tudo o que sei é pela imprensa. É uma herança e vamos ter que esperar pela justiça. Tenho de ser coerente”. O presidente do Sporting espera ainda que Bruno de Carvalho não seja constituído no caso Cashball e da invasão da Academia “a bem do Sporting Clube de Portugal”.Dias após vencer a Taça da Liga em que o VAR foi um dos protagonistas, Frederico Varandas mostra-se feliz pela introdução do vídeoárbitro em Portugal.“VAR é uma excelente notícia para a arbitragem em Portugal. A arbitragem hoje é muito mais livre. Não é perfeita, mas é mais livre. Temos de ter os melhores árbitros. Não posso admitir uma intromissão num órgão que tem de ser independente”.Questionado sobre o afastamento de Fábio Veríssimo após a partida entre Benfica e FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga, Frederico Varandas diz que o acontecimento se trata de uma infeliz coincidência e garante que osnão vão condicionar arbitragens.“É uma triste coincidência haver uma suspensão após o presidente de um clube ter dito o que disse. Disseram-me que não tinha que ver com o que disse Luís Filipe Vieira, foram-me dadas razões técnicas [para o afastamento de Fábio Veríssimo] e eu discordei”, disse Frederico Varandas.E acrescentou afirmando que estes episódios de clubes a criticar árbitros acontecem porque “hoje a arbitragem é muito mais livre do que já foi”.Afirmando que o Sporting tem uma nova mentalidade, o presidente leonino explicou que o clube de Alvalade nunca vai desculpar erros próprios com a arbitragem, que os jogadores não se podem focar nos árbitros para desculpar os próprios erros.O Sporting começou a atual época depois de um dos episódios mais negros da sua história, após a invasão de um grupo à Academia de Alcochete. Nove jogadores rescindiram e, nos entretantos, três atletas acabaram por regressar, como são os casos de Bas Dost, Bruno Fernandes e Rodrigo Battaglia.Frederico Varandas diz que não foi fácil pegar no Sporting a 9 de setembro de 2018, depois de ganhar as eleições para a presidência, numa circunstância em que a equipa principal de futebol perdeu pelo menos seis titulares importantes.“Plantel perdeu titular importantes no princípio da época. As pessoas têm que perceber que toda a situação no Sporting é anormal”.O presidente do Sporting diz que osestão numa situação de “ano zero”, que tem havido grande carga de jogos nos últimos meses e que há um preço a pagar. No entanto, realçou que o trabalho desenvolvido já redundou num título.“Sporting está a pagar o preço de um treinador que não conseguiu fazer a pré-época. A Taça da Liga teve um preço alto mas é um preço que gostava de voltar a pagar”.Sobre as contratações que osfizeram neste mercado de transferências, Frederico Varandas explicou que tentou resolver problemas a médio e longo prazo com as chegadas de Tiago Ilori, Cristián Borja, Gonzalo Plata, Idrissa Doumbia e Luiz Phellype.Questionado sobre uma possível transferência de Marcos Acuña, o presidente leonino esclareceu que o internacional argentino só sai pelos valores justos. “Se chegarmos aos valores que queremos, [Acuña] sai. Se o Sporting precisasse do dinheiro já o tinha vendido”.Apesar dos dez pontos que o Sporting tem de distância para o FC Porto na Liga Portuguesa, Frederico Varandas declarou ter total confiança em Marcel Keizer e no trabalho que tem desenvolvido. Sobre a disponibilidade de Jorge Jesus, o presidente leonino afirmou que “é preciso seguir em frente e que está no passado”.Varandas garantiu que o caso Gelson Martins vai ser resolvido nos tribunais e falou na situação das claques e o oferta de bilhetes. “Sporting não está em condições de oferecer tantos bilhetes”.“Acredito que vou fazer o Sporting campeão. Eu, com a minha equipa, com recursos humanos, apoiados na ciência, apoiados no bom senso e nos nossos valores, vamos ser campeões”.Por último, o presidente do Sporting diz que o seu grande objetivo é deixar, ao sucessor, o clube melhor do que ele o encontrou.