1.ª Liga
Benfica
Fredrik Aursne fora do clássico na Luz frente ao FC Porto
O médio encarnado Fredrik Aursnes está oficialmente fora do clássico entre Benfica e FC Porto, marcado para o próximo domingo, em jogo da jornada 25 da I Liga portuguesa.
O jogador saiu com queixas durante a partida contra o Gil Vicente e, apesar da expetativa de um "milagre", os exames confirmaram que não terá condições de recuperar a tempo do duelo na Luz.
Esta é uma baixa de peso para as opções do Benfica de José Mourinho, uma vez que o norueguês tem sido um dos elementos mais utilizados e versáteis do plantel.
O clássico está marcado para o próximo domingo às 18h00, no Estádio da Luz.
Esta é uma baixa de peso para as opções do Benfica de José Mourinho, uma vez que o norueguês tem sido um dos elementos mais utilizados e versáteis do plantel.
O clássico está marcado para o próximo domingo às 18h00, no Estádio da Luz.