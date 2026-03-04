Fredrik Aursne fora do clássico na Luz frente ao FC Porto

O jogador saiu com queixas durante a partida contra o Gil Vicente e, apesar da expetativa de um "milagre", os exames confirmaram que não terá condições de recuperar a tempo do duelo na Luz.



Esta é uma baixa de peso para as opções do Benfica de José Mourinho, uma vez que o norueguês tem sido um dos elementos mais utilizados e versáteis do plantel.



O clássico está marcado para o próximo domingo às 18h00, no Estádio da Luz.

