Gabriel Barbosa diz que chegou a "um grande clube"

Lusa 01 Set, 2017, 21:33 | 1.ª Liga

"Cheguei a um grande clube e é no Benfica que me quero concentrar. Quero aprender, dedicar-me e saber cada dia mais", atirou o brasileiro, de 21 anos, conhecido no futebol como `Gabigol`, em declarações à BTV.

O avançado vai jogar nos `encarnados` por empréstimo dos italianos do Inter Milão, até final da temporada, sendo que os lisboetas ficam com opção de compra.

Depois de cumprir exames médicos e de conhecer o Estádio da Luz, o jovem avançado falou ao canal televisivo do clube e elogiou Júlio César, Luisão e Jonas, três seus compatriotas no plantel de Rui Vitória.

"São todos meus ídolos. Eu sou muito jovem, tenho 21 anos, vi todos jogarem. Cheguei a ver o Jonas no Santos, que é o meu ex-clube, e agora jogar com ele é uma coisa muito gratificante", disse `Gabigol`, que explicou ainda ter "muito para aprender"

O ponta de lança também destacou Eusébio, "um ídolo, não só para os portugueses, mas para o mundo", e mostrou-se ansioso por poder ajudar o "plantel maravilhoso a lutar por títulos".

O brasileiro prometeu "trabalhar bastante e suar a camisola" para ajudar as `águias` e garantiu também que voltar à seleção brasileira é "um objetivo", embora se queira concentrar totalmente no Benfica.

`Gabigol`, de 21 anos, que soma dois golos em quatro jogos pela seleção brasileira, custou ao Inter de Milão quase 30 milhões de euros na temporada transata, mas atuou apenas 10 jogos e marcou um golo pelos `nerazzurri`.

Rotulado pela imprensa internacional como o `novo Neymar` devido ao trajeto no Santos, o atacante venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio2016, juntamente com o agora jogador do Paris Saint-Germain, mas ainda não se afirmou no futebol europeu.