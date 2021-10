Gérard Lopez quer Boavista nas provas europeias de dois a três anos

”, explicou aos jornalistas o empresário hispano-luxemburguês, antes de assistir à receção dos "axadrezados" ao Belenenses SAD, em jogo da nona jornada.Gérard Lopez, de 49 anos, deslocou-se pela primeira vez no Estádio do Bessa, no Porto, desde que adquiriu em julho 50,78% do capital social da SAD do Boavista, admitindo que as visitas ao recinto do clube campeão nacional em 2000/01 serão mais regulares.”, notou.





A entrada do grupo de Gérard Lopez foi aprovada por unanimidade pelos associados, numa assembleia-geral efetuada em 10 de outubro de 2020, no arranque de uma época atribulada para as "panteras", que garantiram a manutenção na I Liga na última jornada.”, ilustrou Gérard Lopez, aludindo à fase em que era proprietário dos "dogues".Priorizando essa mistura de irreverência com maturidade competitiva na construção do plantel, o investidor admite que essa visão estratégica “” esta temporada, na qual a eliminação precoce da Taça de Portugal tem sido compensada com um tranquilo oitavo lugar no campeonato e a presença na terceira fase da Taça da Liga.”, defendeu.Gérard Lopez descartou a necessidade de encontrar uma alternativa para colmatar a saída no verão do ex-diretor geral Admar Lopes, com quem continua a trabalhar nos franceses do Bordéus, do qual o hispano-luxemburguês se tornou proprietário em junho.Ao lado do presidente Vítor Murta, o investidor rejeitou ainda comparar a sua aposta no Boavista com outros recentes projetos de investimento em clubes do futebol português, cuja I Liga é “muito dura, forte em termos técnicos e apresenta muitos bons jogadores”.