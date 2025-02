Gil Vicente rescinde "por mútuo acordo" com treinador Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro, que tinha assumido a formação gilista na segunda jornada do presente campeonato, depois da prematura saída de Tozé Marreco, acabou por não resistir a uma recente série de quatro derrotas consecutivas, a última delas na segunda-feira, em casa, frente ao Famalicão.

No final do jogo o técnico tinha apelado "à união da equipa, com ou sem Bruno Pinheiro", e reiterado que "nunca seria uma problema para o Gil Vicente".

No 24 jogos em que comandou o conjunto barcelense, o treinador, de 48 anos, conseguiu oito vitórias, deixando a equipa no 14.º lugar da I Liga, com 22 pontos, e nos quartos de final da Taça de Portugal, onde na próxima semana irá enfrentar o Sporting.

Confirmada a saída de Bruno Pinheiro, o Gil Vicente informou que será José Pedro Pinto, treinador da equipa sub-19 do clube, que está a disputar a fase de apuramento de campeão da categoria, que irá assumir o comando do plantel, embora não clarificando se será de forma definitiva.

O próximo compromisso do Gil Vicente será este sábado, para a 23.ª jornada do campeonato, frente ao Casa Pia.