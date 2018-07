Golo de Matheus Pereira vale ao Sporting primeiro triunfo da época

Lusa Comentários 14 Jul, 2018, 21:06 | 1.ª Liga

O lance de contra-ataque, que contou com assistência do também reforço Raphinha, foi o melhor momento de um encontro no qual, naturalmente, as equipas apresentaram ainda várias limitações e problemas de engrenagem entre os setores.

Depois da derrota na estreia, por 2-1, frente aos suíços do Neuchatel Xamax, os `leões` defrontaram agora o Nice, oitavo classificado em França na época passada e que perdeu Mário Balotelli para os franceses do Marselha.

Em relação ao `onze` da estreia, essencialmente alterações na defesa - Viviano, Ristovski, Mathieu e Lumor substituíram Salin, Piccini, Marcelo e Jefferson -, enquanto Nani, que se juntou mais tarde ao grupo, continua sem jogar e Bruno Fernandes está ainda de férias.

A primeira parte foi muito equilibrada e parca em oportunidades, começando Viviano por se destacar ao negar o golo a cabeceamento de Dante (12) e a remate de Cyprien (20).

O Sporting, que teve menos posse de bola, mostrou-se em remate perigoso de Montero (21), porém, na resposta, a defesa lusa não conseguiu travar um `slalom` de Saint-Maximin (38), que apenas pecou ao errar o alvo.

Os `leões` entraram melhor no segundo tempo e dois `roubos` de bola ofensivos permitiram contra-ataques rápidos, que resultaram num golo e em oportunidade soberana desperdiçada.

No primeiro, Raphinha e Matheus Pereira (52) combinaram e este, à entrada da área, atirou de primeira e em arco, fazendo um tento de belo efeito.

Dois minutos depois, Montero, que tinha marcado frente ao Neuchatel Xamax, falhou na cara do guarda-redes, atirando em jeito, contudo ao lado.

Com uma hora de jogo, meia dúzia de mudanças em cada equipa, sendo que os portugueses continuaram mais consistentes, apesar de Viviano (67) ter brilhado ao negar o golo a Perraud.

Contudo, a melhor situação foi mesmo desperdiçada por Jovane Cabral (87), que, isolado, hesitou na reação e, quando rematou, atirou ao lado.

Na segunda-feira, o Sporting defronta os turcos do Fenerbahçe, no estágio de Nyon, Suíça.