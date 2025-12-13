Hugo Oliveira espera jogo “diferente” do Famalicão frente ao Estoril

Na antevisão ao encontro, Hugo Oliveira lembrou que o duelo realizado há cerca de três semanas, para a Taça de Portugal, decorreu “num contexto totalmente distinto”, sublinhando que cada jogo “tem a sua própria história” e é sempre moldado pelos acontecimentos ao longo dos 90 minutos.



“O Estoril e o Famalicão são equipas que gostam de ter bola, que querem olhar o jogo de forma ofensiva e trazer um bom espetáculo. Depois, naturalmente, ambas vão lutar pela vitória”, afirmou o técnico famalicense.



Hugo Oliveira reconheceu a qualidade e a fluidez da equipa estorilista, salientando a sua capacidade técnica e a dinâmica que cria “muitos problemas ao adversário”, mas garantiu que a preparação incidiu sobretudo nos princípios do Famalicão.



“Nós olhamos muito mais para dentro do que para fora. Os nossos princípios, quer com bola quer sem bola, têm de se sobrepor ao adversário, independentemente das suas características”, frisou.



O treinador assumiu ainda o objetivo de regressar às vitórias, elogiando a resposta do grupo de trabalho após o encontro com o Sporting de Braga, frente a um adversário que considerou “forte” e “com grande investimento”.



“Temos de ser consistentes em todos os momentos do jogo. Contra equipas mais fortes é mais difícil, mas são essas experiências que fazem os jogadores crescer”, referiu.



Hugo Oliveira deixou também uma palavra de agradecimento aos adeptos, destacando o apoio constante, mesmo em condições adversas, e mostrou-se confiante de que voltarão a estar ao lado da equipa.



“Quando jogamos com os adeptos, lado a lado, somos sempre mais fortes”, concluiu.



O Famalicão, sexto classificado, com 20 pontos, recebe este domingo, às 15:30, o Estoril, na 12.ª posição, com 14, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Carlos Macedo, da associação de Braga.