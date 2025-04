I Liga. Benfica defende liderança com Arouca

Santa Clara-Sporting



Em teoria mais complicada será a visita do Sporting ao Santa Clara, equipa que venceu, na estreia de João Pereira em Alvalade, impondo a primeira derrota da temporada aos "leões" (0-1), embora em Ponta Delgada apenas tenha um triunfo e um empate em oito jogos para o campeonato frente aos verde e brancos, que podem recuperar provisoriamente o primeiro posto.



O encontro de sábado poderá marcar o regresso de Pedro Gonçalves à competição, depois de o médio do Sporting se ter lesionado na 11.ª jornada, tendo regressado aos treinos sem limitações na terça-feira.



O Santa Clara procura segurar o quinto lugar, que pode dar acesso às competições europeias da próxima temporada, tendo apenas um ponto de avanço sobre o Vitória de Guimarães, que, na sexta-feira, visita o Gil Vicente (14.º), na abertura da ronda.





Despique entre FC Porto e Braga



Depois do choque da pesada derrota em casa com o rival Benfica, o FC Porto procura recuperar o terceiro lugar, mesmo que provisoriamente, depois de ter ficado a um ponto do Sporting de Braga.



Os "dragões", que não vão contar com o defesa argentino Nehuén Peréz, castigado, visitam no sábado o Casa Pia, oitavo classificado, antes de, no dia seguinte, o Sporting de Braga receber o "aflito" AFS, 16.º e antepenúltimo.



Em Rio Maior, onde os "gansos" já bateram o Benfica (3-1), o FC Porto vai tentar repetir o triunfo da última temporada, quando interrompeu uma série de três jornadas consecutivas sem vencer, partindo então para um final de temporada com quatro vitórias e apenas um empate com o Sporting.



Motivado pelo empate em casa do Sporting, o Sporting de Braga, já a 11 pontos do líder Benfica, quer segurar o terceiro lugar, que dará acesso à fase de grupos da Liga Europa da próxima temporada, e recebe no domingo o AFS, que ocupa o 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.



Luta pela permanência



Os avenses, com 23, estão a três pontos do Estrela da Amadora (15.º), primeira equipa em lugar de manutenção direta e que tem no domingo um importante duelo na luta pela permanência, ao receber o Farense, 17.º e penúltimo, já a oito pontos da equipa da Reboleira e sem qualquer vitória ainda em 2025.



Com os mesmos 18 pontos dos algarvios, o lanterna-vermelha Boavista, ainda sob o comando do interino Jorge Couto, tenta a segunda vitória consecutiva, na receção ao Nacional, que já está num mais ‘tranquilo’ 13.º lugar, com 29 pontos.



No sábado, o Famalicão (sétimo posicionado) recebe o Estoril Praia (nono), com a receção do Moreirense (10.º) ao Rio Ave (11.º) a fechar a ronda no domingo.



Programa da 29.ª jornada:



- Sexta-feira, 11 abr:



Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20h15



- Sábado, 12 abr:



Boavista - Nacional, 15h30



Famalicão - Estoril Praia, 15h30



Santa Clara – Sporting, 18h00, em Lisboa



Casa Pia - FC Porto, 20h30



- Domingo, 13 abr:



Estrela da Amadora - Farense, 15h30



Benfica – Arouca, 18h00



Sporting de Braga - AVS, 18h00



Moreirense - Rio Ave, 20h30





Quatro dias depois de ter goleado o Tirsense (5-0), na primeira mão das meias-finais da Taça, o Benfica joga com os arouquenses, que vêm de duas derrotas seguidas, num dos melhores momentos da temporada no campeonato, com nove vitórias consecutivas.