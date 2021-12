I Liga. Benfica e Sporting protagonizam o dérbi dos dérbis, o clássico dos clássicos

O jogo entre "águias" e "leões", campeões em título, pode provocar alterações na frente da classificação, num momento do campeonato em que a liderança é partilhada por Sporting e FC Porto, ambos com mais um ponto do que o Benfica, terceiro classificado.O jogo tem início às 21h15, já depois de ter terminado o embate entre Portimonense e FC Porto (começa às 19h00), com os "dragões" a poderem capitalizar o confronto entre os dois rivais, igualmente candidatos ao título.

Num momento de novos constrangimentos motivados pela pandemia de covid-19 – essa circunstância obriga à apresentação de testes negativos e certificado de vacinação em recintos ao ar livre com mais de 5.000 espetadores. Todas as entidades que envolvem o universo futebol convidam os espetadores a comparecerem cedo no estádio.











Os "leões" não podem contar com o capitão Coates. O central leonino teve um teste positivo ao coronavírus e vai estar ausente do dérbi, bem como Rúben Vinagre, Jovane Cabral e João Palhinha, que saiu lesionado na última ronda, enquanto no Benfica Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Radonjic e Diogo Gonçalves, todos lesionados.