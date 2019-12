I Liga. Benfica vai ao Bessa vencer o Boavista por 4-1

A partida começou com o Boavista a dar o primeiro sinal de perigo. Paulinho, em zona frontal, tentou o golo com um remate fora da área mas Vlachodimos encaixou a tentativa do axadrezado. Logo a seguir, Pizzi marcou o primeiro golo da noite mas o VAR anulou o lance por fora-de-jogo do internacional português.









O Benfica foi dominando mas o Boavista foi adiando o primeiro golo do aversário. Pizzi, depois da meia-hora, desperdiçou um livre direto e pouco depois, o mesmo Pizzi, fez um grande passe a isolar Carlos Vinícius. Depois de uma boa recepção, o avançado brasileiro fuzilou Bracali.





O Boavista respondeu de imediato e perto do intervalo, Marlon cruzou, Stojiljkovic fugiu à defesa do Benfica e cabeceou para o empate. Festa no Bessa dos adeptos da equipa da cidade invicta e a igualdade foi o resultado com que as duas equipas foram para os balneários.











Na segunda metade, Bracali teve de se aplicar a remate forte de Chiquinho e logo depois, Carlos Vinícius cruzou para o segundo golo do Benfica. Um golo polémico, com o Boavista a reclamar falta de Cervi sobre Marlon, antes de o esférico entrar na baliza axadrezada.





O VAR validou o lance, tal como Jorge Sousa, apesar dos protestos da equipa de Lito Vidigal. Dez minutos depois, mau passe no meio-campo do Boavista, Grimaldo recupera e com um grande passe isola Carlos Vinícius que volta a marcar com um remate de primeira que foi ao ângulo da baliza de Bracali.











A equipa de Bruno Lage, com vantagem de dois golos, foi gerindo a partida e negou ao Boavista chegar à baliza de Vlachodimos. Aos 81 minutos, no entanto, Rafael Costa esteve perto de reduzir para a equipa da casa mas o livre direto, em arco, saiu ao lado do poste direito dos postes encarnados.





Reisinho ainda tentou mais um golo para o Boavista com um remate frontal que saiu por cima. Já no tempo de descontos, Gabriel subiu na área adversária e cabeceou para o quarto golo do Benfica. Livre de Grimaldo e o brasileiro a estabelecer o resultado final.





Ainda nos últimos minutos, o Boavista esteve perto de reduzir. Carraça bateu superiormente um livre direto mas Vlachodimos opôs-se com uma grande defesa. Com mais uma vitória, o Benfica soma 36 pontos e consegue o 12.ª triunfo em 13 jogos e mantém-se na liderança.