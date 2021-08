I Liga. Estoril Praia tenta a liderança provisória no arranque da quarta ronda

sábado

domingo

Por seu lado, o Marítimo vem de um valioso empate caseiro frente ao FC Porto (1-1) e, caso vença na Amoreira, iguala provisoriamente os "dragões" e Estoril no terceiro posto da I Liga.O encontro está agendado para as 21h15.O Belenenses SAD chega a esta jornada ainda sem qualquer ponto somado, situação que divide com o Famalicão, enquanto o Moreirense tem um empate, na segunda ronda, perante o Santa Clara, nos Açores (2-2).No, o campeão Sporting desloca-se ao campo do Famalicão (20h30), enquanto o FC Porto recebe o Arouca (18h00).No, é a vez do Benfica entrar em campo, perante o Tondela, no Estádio da Luz, em Lisboa (18h00).

Programa da quarta jornada:



Belenenses SAD - Moreirense, 19h00Estoril Praia - Marítimo, 21h15Vizela - Boavista, 15h30FC Porto - Arouca, 18h00Famalicão - Sporting, 20h30Benfica - Tondela, 18h00Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 18h00Santa Clara - Gil Vicente, 19h30 locais (20h30 em Lisboa)Portimonense - Paços de Ferreira, 20h30