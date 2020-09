I Liga. FC Porto, Benfica e Santa Clara defendem liderança

Segue-se, no mesmo dia,Com os "dragões", campeões em título, na frente das "águias" por apenas um golo, e na ressaca da goleada no dérbi da Invicta, em casa do Boavista (5-0), a formação de Sérgio Conceição procura seguir no topo da tabela e somar o terceiro triunfo seguido.Se os lisboetas vêm de vencer o Moreirense em casa, por 2-0, o Farense saiu derrotado de um duelo caseiro com o outro promovido, o Nacional (1-0).





Jogos da UEFA pelo meio







Enquanto FC Porto, na Liga dos Campeões, e Benfica, caído para a fase de grupos da Liga Europa, estão sem compromissos internacionais, o mesmo não se pode dizer do Sporting, que esta quinta-feira recebe o LASK Linz, no "play-off" para a Liga Europa, numa tentativa de se juntar a "águias" e Sporting de Braga na fase de grupos daquela prova.Os "leões" encerram a jornada em casa do Portimonense, antigo clube do recente reforço Tabata, à procura de chegar aos seis pontos, quando ainda têm o jogo da primeira ronda por disputar, frente ao Gil Vicente.Já com Rúben Amorim recuperado da covid-19, os verdes e brancos procuram manter-se no encalço dos primeiros lugares perante uma formação algarvia que ainda não venceu, somando apenas um ponto.Também com jogo na quinta-feira, uma exigente receção ao AC Milan, o Rio Ave, independentemente do resultado com os italianos, arrisca-se a pagar no domingo a fatura do esforço dispendido a meio da semana, visitando um complicado Famalicão, que se redimiu da goleada sofrida na ronda inaugural frente ao Benfica e foi vencer na segunda a casa do Belenenses SAD.No sábado, em casa do Tondela, o Sporting de Braga, terceiro na temporada transata, procura a primeira vitória nesta campanha, após derrotas com os líderes FC Porto (3-1) e Santa Clara (1-0).A jornada arranca na sexta-feira, com o Moreirense, com três pontos, a receber o Boavista, com um, antes de um duelo entre Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira, duas formações com um ponto e à procura da primeira vitória nesta época.Moreirense - Boavista, 19h00Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 21h15Santa Clara - Gil Vicente, 16h00FC Porto - Marítimo, 18h30Tondela - Sporting de Braga, 21h00Nacional - Belenenses SAD, 15h30Famalicão - Rio Ave, 18h30Benfica - Farense, 18h30

Portimonense - Sporting, 21h00