1.ª Liga
Futebol Nacional
I Liga: FC Porto e Sporting abrem quinta jornada na sexta-feira 4 de setembro
O FC Porto e o Sporting vão inaugurar a quinta jornada da I Liga de futebol, quando receberem o Moreirense e o Nacional, a 4 de setembro, uma sexta-feira, revelou a Liga.
A estreia na semana seguinte na fase de liga da Liga dos Campeões obrigou à antecipação dos dois encontros para sexta-feira, numa ronda em que o Sporting de Braga e o Benfica também viram os jogos antecipados em um dia, com os 'arsenalistas' a deslocarem-se a Alverca e o Benfica à Madeira para defrontar o Marítimo, no dia 05 de setembro (sábado).
A ronda encerra na segunda-feira, 07 de setembro, com o EStoril Praia a receber o Arouca.
Programa da quinta jornada:
- Sexta-feira, 4 set:
FC Porto – Moreirense, 20:15*
Sporting – Nacional, 20:15*
- Sábado, 5 set:
Estrela Amadora – Famalicão, 15:30
Alverca – Sporting de Braga, 18:00*
Marítimo – Benfica, 18:00
- Domingo, 6 set:
Santa Clara – Rio Ave, 15:30
Vitória – Casa Pia, 18:00
Gil Vicente – Académico de Viseu, 20:30
- Segunda-feira, 7 set:
Estoril Praia – Arouca, 20:15
* jogos sujeitos a alteração
A ronda encerra na segunda-feira, 07 de setembro, com o EStoril Praia a receber o Arouca.
Programa da quinta jornada:
- Sexta-feira, 4 set:
FC Porto – Moreirense, 20:15*
Sporting – Nacional, 20:15*
- Sábado, 5 set:
Estrela Amadora – Famalicão, 15:30
Alverca – Sporting de Braga, 18:00*
Marítimo – Benfica, 18:00
- Domingo, 6 set:
Santa Clara – Rio Ave, 15:30
Vitória – Casa Pia, 18:00
Gil Vicente – Académico de Viseu, 20:30
- Segunda-feira, 7 set:
Estoril Praia – Arouca, 20:15
* jogos sujeitos a alteração