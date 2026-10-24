I Liga: Interino Ricardo Silva confiante na resposta do Famalicão frente ao Rio Ave

“É lógico que o Rio Ave estará num momento anímico muito acima daquele que poderá ser o nosso”, admitiu o técnico, destacando a reação do adversário após a mudança de treinador.



Ainda assim, Ricardo Silva garantiu ter recebido “respostas muito boas” dos jogadores durante a semana e acredita que a diferença de confiança poderá não ter influência no encontro.



“Sentimos que estão confortáveis, ligados àquilo que lhes foi passado e capazes de chegar ao jogo e responder perante o desafio que será o Rio Ave”, afirmou.



Depois da saída do treinador Carlos Carvalhal no início da semana, Ricardo Silva assumiu o comando interino da equipa e explicou que a prioridade passou por “aliviar o peso” dos jogadores e recuperar a confiança do grupo.



Ricardo Silva revelou ainda que Van Breemen e Aranda já integraram os trabalhos e estão disponíveis, enquanto Mattara permanece no boletim clínico. Gil Dias falha a partida por castigo.



O Famalicão, 13.º classificado, com sete pontos, desloca-se no domingo a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, 14.º, também com sete, às 18:00, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.