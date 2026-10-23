1.ª Liga
I Liga: Jornada abre em Guimarães
O Vitória de Guimarães e o Marítimo procuram hoje interromper longas séries sem triunfos na I Liga, defrontando-se no Minho no encontro de arranque da nona jornada.
Os vimaranenses chegam a este jogo numa série de cinco encontros sem vitórias no campeonato, menos um do que os insulares, com o Vitória a ter apenas um triunfo, recebendo um Marítimo que até entrou bem na I Liga, com duas vitórias a abrir a edição 2026/27.
As duas equipas chegam à nona ronda depois de se qualificarem, com dificuldade, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com o Vitória a afastar o Lamelas (1-0), da distrital de Viseu, e o Marítimo a bater o Alcochetense (2-1), do Campeonato de Portugal.
O encontro entre o conjunto minhoto, 15.º classificado, com cinco pontos, e o clube madeirense, 12.º, com oito, está marcado para as 20:45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e vai ter arbitragem de Diogo Rosa, da Associação de Futebol de Beja.
O FC Porto, campeão e líder da I Liga, visita no sábado o Gil Vicente (sexto), com o Benfica (segundo) a fechar a ronda na segunda-feira, em casa do Santa Clara (quarto), um dia depois de o Sporting (terceiro) receber o Académico de Viseu (sétimo).
Programa da nona jornada
Sexta-feira
Vitória de Guimarães – Marítimo, 20:45
Sábado
Estrela Amadora - Casa Pia, 15:30
Alverca – Arouca, 18:00
Gil Vicente - FC Porto, 20:30
Domingo
Estoril Praia – Moreirense, 15:30
Rio Ave – Famalicão, 18:00
Nacional - Sporting de Braga, 18:00
Sporting - Académico de Viseu, 20:30
Segunda-feira
Santa Clara – Benfica, 17:45 locais (18:45, horas de Lisboa)
As duas equipas chegam à nona ronda depois de se qualificarem, com dificuldade, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com o Vitória a afastar o Lamelas (1-0), da distrital de Viseu, e o Marítimo a bater o Alcochetense (2-1), do Campeonato de Portugal.
O encontro entre o conjunto minhoto, 15.º classificado, com cinco pontos, e o clube madeirense, 12.º, com oito, está marcado para as 20:45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e vai ter arbitragem de Diogo Rosa, da Associação de Futebol de Beja.
O FC Porto, campeão e líder da I Liga, visita no sábado o Gil Vicente (sexto), com o Benfica (segundo) a fechar a ronda na segunda-feira, em casa do Santa Clara (quarto), um dia depois de o Sporting (terceiro) receber o Académico de Viseu (sétimo).
Programa da nona jornada
Sexta-feira
Vitória de Guimarães – Marítimo, 20:45
Sábado
Estrela Amadora - Casa Pia, 15:30
Alverca – Arouca, 18:00
Gil Vicente - FC Porto, 20:30
Domingo
Estoril Praia – Moreirense, 15:30
Rio Ave – Famalicão, 18:00
Nacional - Sporting de Braga, 18:00
Sporting - Académico de Viseu, 20:30
Segunda-feira
Santa Clara – Benfica, 17:45 locais (18:45, horas de Lisboa)
(Com Lusa)