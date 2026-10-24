I Liga: Nacional precisa de "saber sofrer" para pontuar frente ao Sporting de Braga

"Sabemos que vamos ter de sofrer e que vamos ser, muitas vezes, pressionados por uma equipa de grande qualidade como é o Sporting de Braga, mas também temos as nossas armas e queremos criar o maior desconforto possível para que eles sintam que nós estamos cá para ganhar o jogo", referiu o madeirense, pela segunda vez nas funções de interino esta temporada, em conferência de imprensa.



Bruno Abreu, no comando técnico depois da saída de Alexandre Santos para o Petro de Luanda após uma curta experiência na Madeira, com derrotas nos quatro jogos disputados, já tinha passado por situação idêntica após a demissão de Gião, em setembro, tendo aí comandado a equipa, também como interino, na visita ao Sporting.



O madeirense não teceu comentários sobre o novo treinador, João Henriques, que vai assumir o cargo a partir de segunda-feira, preferindo destacar a vontade do grupo em reverter o momento negativo.



"Senti, essencialmente, muita vontade e disponibilidade do grupo de trabalho em reverter a situação. Naturalmente é para isso que estamos cá e é isso que todos queremos dentro do clube", vincou.



O conjunto minhoto também mudou de treinador durante a semana, com a saída de Carlos Vicens, rendido no cargo por Franclim Carvalho, que chegou após uma experiência no Botafogo, do Brasil, tendo logo vencido na estreia, na receção ao Gent, por 2-0, na segunda jornada da fase de liga da Liga Conferência.



Abreu, de 51 anos, reconhece a situação delicada do Nacional, 16.º classificado e numa série de seis derrotas consecutivas para o campeonato, que não permite "escolher adversários", mostrando-se ainda relativamente conhecedor dos métodos de trabalho do novo 'timoneiro' dos bracarenses.



"Temos algum conhecimento em função daquilo que o 'míster' Franclim fez, tanto no Botafogo, como agora, essencialmente, neste último jogo [com o Gent]. Tentar perceber algumas dinâmicas e colher o máximo de indicações possíveis [...], mas com a plena consciência de que será um jogo naturalmente bastante difícil", notou, acrescentando ainda que o oitavo lugar na tabela não "reflete a qualidade do plantel" do Sporting de Braga.



Ainda a contas com problemas físicos, Léo Santos, Ulisses Rocha, Wesley Gasolina, Igor Liziero e Filipe Soares são ausências confirmadas no emblema insular, ao contrário de José Gomes, que treinou sem limitações durante a semana e "está convocado", segundo Bruno Abreu.



O Nacional, 16.º e antepenúltimo classificado, com quatro pontos, recebe no domingo o Sporting de Braga, oitavo, com 11, a partir das 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.