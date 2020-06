I Liga. Rio Ave vira resultado e vence em casa do Vitória de Setúbal

O Rio Ave venceu esta terça-feira em casa do Vitória de Setúbal por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, ascendendo ao quinto lugar do campeonato com 44 pontos, a três do quarto, o Sporting de Braga.