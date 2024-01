I Liga. Sporting procura segurar liderança em Vizela

Os "leões", campeões da primeira volta, vão iniciar a ronda com um ponto de vantagem sobre o Benfica, segundo e principal perseguidor, e, caso vençam no Minho, colocam pressão sobre os encarnados, que só entram em campo na sexta-feira, na receção ao Boavista.Frente ao Vizela, apesar de estar atualmente aflito na luta pela manutenção (não vence há sete jogos), o Sporting sentiu muitas dificuldades na primeira volta (3-2), com Paulinho a marcar o golo da vitória só aos 90+8 minutos, numa partida muito sofrida para o lado da equipa de Rúben Amorim.O capitão Coates deverá estar de volta a tempo inteiro, assim como Marcus Edwards, com os "leões" a tentarem somar a oitava vitória seguida em todas as provas, quinta na I Liga. O técnico de 38 anos voltará a não contar com Ousmane Diomande, Hidemasa Morita e Geny Catamo, fruto da presença dos atletas no CAN e Taça Asiática.



O encontro está agendado para as 20h45, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de André Narciso.





Forças minhotas em confronto



Antes, às 18h45, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Manuel Oliveira, o quarto classificado Sporting de Braga visita o Famalicão, sétimo, e vai tentar somar a primeira vitória em 2024, depois de três jogos seguidos sem triunfos no novo ano, para I Liga e Taça de Portugal.



Na primeira volta, o Famalicão foi a Braga vencer por 2-1, naquela que foi uma das duas derrotas da equipa de Artur Jorge em jogos caseiros no campeonato.





Nos famalicenses Puma Rodríguez é ausência por lesão enquanto nos bracarenses Al Musrati e Bruma estão lesionados e Smon Banza e Sikou Niakaté estão serviço das suas seleções.