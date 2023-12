I Liga. Sporting tenta reassumir a liderança

A turma de Rúben Amorim regressa a Alvalade, onde registou uma vitória gorda (8-0) no último jogo, mas também chega diretamente depois de uma visita a Itália (1-1) em que foi evidente a desinspiração na hora de finalizar.

Os adeptos leoninos quererão certamente ver a primeira destas versões recentes a reemergir.

Gyokeres foi dúvida mas estará nos convocados, ao contrário de Daniel Bragança, que voltou a juntar-se ao boletim clínico.

Do lado visitante, Félix Correia fará o regresso aos relvados da I Liga após um mês sem competir, sendo Depú a única baixa para Vítor Campelos.

O Gil Vicente não ganha há quatro encontros e ocupa o 13.º posto, com 11 pontos, apenas mais um do que as equipas em zona de despromoção. Ainda assim, é a única equipa da segunda metade da tabela a apresentar uma diferença de golos positiva. Foram, até aqui, 23 golos marcados. Um total que só é superado pelo SC Braga e que iguala os registos de Benfica e Sporting.

A qualidade de elementos como Fujimoto, Domínguez, Baturina ou Murilo permite à formação de Barcelos intimidar qualquer adversário.



O Sporting - Gil Vicente está marcado para as 20h15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será arbitrado por Cláudio Pereira.







O líder Benfica empatou em casa do Moreirense (0-0), ficando com apenas mais um ponto do que os "leões" e do que o FC Porto.