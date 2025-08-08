I Liga. Trincão e Hjulmand foram a receita para os três pontos do Sporting
Na estreia de um novo campeonato, o Sporting entrou com o pé direito. Com Luis Suárez no onze inicial, em detrimento de Harder, a equipa de Rui Borges foi dominante do princípio ao fim em Rio Maior e após um triunfo por 2-0, os Leões conquistaram os primeiros três pontos.
Em Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia, Rui Borges chamou Luis Suárez ao onze inicial em detrimento de Conrad Harder.
O avançado colombiano esteve em destaque na frente de ataque do Sporting, sendo participativo e mostrando vontade de chegar ao primeiro golo pelos Leões.
Aos nove minutos, Hjulmand aproveitou a meia distância para assustar Patrick Sequeira com um remate fulminante ao poste. Na recarga, Luis Suárez viu o guardião casapiano a negar-lhe o golo.
Poucos minutos depois, foi Pedro Gonçalves que esteve perto de festejar. Jogada de processos simples do Sporting, com o internacional português a receber, a rematar em arco e com Sequeira a mostrar grandes reflexos com uma defesa que levou a bola para a linha final.
Morita, com um cabeceamento, voltou a acertar no ferro da baliza adversária até que apareceu Francisco Trincão. Nova jogada simples de contra-ataque. O extremo sportinguista avançou para o meio-campo, encontrou Pote pela esquerda que devolveu à entrada da área para Trincão rematar forte e colocado.
Primeiro golo do campeonato para um dos melhores jogadores da I Liga.
A segunda metade iniciou-se de forma azarada para os Leões com Maxi Araújo e Diomandé a saírem lesionados da partida.
Após as substituições, Trincão voltou a estar em destaque ao encontrar, de livre direto, Morten Hjulmand que antecipou-se à defesa do Casa Pia para bater Sequeira pela segunda vez na noite.
Em noite de estreia de um reforço na frente, o Sporting regressou a uma fórmula do passado para chegar à vantagem confortável em Rio Maior.
A equipa de Rui Borges ainda reclamou uma grande penalidade após um corte do Casa Pia em cima da linha depois de um remate de Kochorashvili. Os Gansos apenas mostraram-se no ataque aos 90+3 minutos, com um cabeceamento de Svensson à figura de Rui Silva.
Depois de seis minutos de compensação, o árbitro apitou para o final da partida. O Sporting entrou com o pé direito na I Liga e conquistou os primeiros pontos da competição. Na próxima jornada, a equipa de Rui Borges vai regressar a Alvalade, num jogo frente ao Arouca.
