I Liga. Trincão e Hjulmand foram a receita para os três pontos do Sporting

Em Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia, Rui Borges chamou Luis Suárez ao onze inicial em detrimento de Conrad Harder.





O avançado colombiano esteve em destaque na frente de ataque do Sporting, sendo participativo e mostrando vontade de chegar ao primeiro golo pelos Leões.





Aos nove minutos, Hjulmand aproveitou a meia distância para assustar Patrick Sequeira com um remate fulminante ao poste. Na recarga, Luis Suárez viu o guardião casapiano a negar-lhe o golo.





Poucos minutos depois, foi Pedro Gonçalves que esteve perto de festejar. Jogada de processos simples do Sporting, com o internacional português a receber, a rematar em arco e com Sequeira a mostrar grandes reflexos com uma defesa que levou a bola para a linha final.









Morita, com um cabeceamento, voltou a acertar no ferro da baliza adversária até que apareceu Francisco Trincão. Nova jogada simples de contra-ataque. O extremo sportinguista avançou para o meio-campo, encontrou Pote pela esquerda que devolveu à entrada da área para Trincão rematar forte e colocado.





Primeiro golo do campeonato para um dos melhores jogadores da I Liga.





A segunda metade iniciou-se de forma azarada para os Leões com Maxi Araújo e Diomandé a saírem lesionados da partida.





Após as substituições, Trincão voltou a estar em destaque ao encontrar, de livre direto, Morten Hjulmand que antecipou-se à defesa do Casa Pia para bater Sequeira pela segunda vez na noite.





Em noite de estreia de um reforço na frente, o Sporting regressou a uma fórmula do passado para chegar à vantagem confortável em Rio Maior.









A equipa de Rui Borges ainda reclamou uma grande penalidade após um corte do Casa Pia em cima da linha depois de um remate de Kochorashvili. Os Gansos apenas mostraram-se no ataque aos 90+3 minutos, com um cabeceamento de Svensson à figura de Rui Silva.





Depois de seis minutos de compensação, o árbitro apitou para o final da partida. O Sporting entrou com o pé direito na I Liga e conquistou os primeiros pontos da competição. Na próxima jornada, a equipa de Rui Borges vai regressar a Alvalade, num jogo frente ao Arouca.