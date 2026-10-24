I LIga: Vasco Seabra espera Rio Ave mais consistente na receção ao Famalicão

“Ganhar naturalmente cria um ambiente mais positivo, de maior serenidade emocional, mas isso tem de nos criar mais responsabilidade de querermos aproveitar essa mesma toada para crescermos e darmos continuidade e consistência ao nosso processo”, afirmou o técnico.



Depois de dois triunfos desde que assumiu o comando dos vila-condenses, Vasco Seabra destacou a evolução do plantel na assimilação das suas ideias, considerando que a equipa ainda tem margem para melhorar.



“Temos confiança que o plantel tem crescido, tem percebido melhor aquilo que é a nossa ideia. O registo também tem aumentado ao nível da intensidade do treino, em termos da exigência comportamental que pretendemos ter na dinâmica da nossa equipa”, explicou.



O treinador reconheceu que a mudança de liderança trouxe uma dinâmica diferente ao grupo, mas recusou estabelecer comparações com o antecessor, Sotiris Silaidopoulos, sublinhando que pretende construir uma identidade própria.



“Tenho a certeza que o Sotiris fez de tudo para também ganhar. Mas sou uma pessoa diferente dele e, portanto, tenho outro tipo de convicções, de liderança e uma forma de sentir a energia de todos de forma diferente. Creio que as relações que estamos a tornar entre nós estão mais aguçadas e mais alinhadas”, sustentou.



Sobre o Famalicão, o técnico admitiu dificuldades acrescidas na preparação do encontro devido à saída de Carlos Carvalhal e à entrada do treinador interino Ricardo Silva, antecipando um adversário emocionalmente mais liberto, mas ainda marcado pelos princípios do anterior técnico.



“Esperamos que a equipa esteja mais solta. O Carlos Carvalhal é um treinador de créditos altamente firmados, com muita qualidade e competência. Vai ter muitas coisas do Carlos e, provavelmente, algumas questões emocionais mais libertas”, considerou.



Vasco Seabra reconheceu ainda que a mudança no comando técnico do Famalicão aumenta a imprevisibilidade do adversário, tanto na organização do jogo como nas escolhas individuais.



“Há sempre essa mesma dúvida sobre coisas que podem vir a acontecer e que podem alterar, seja do ponto de vista do jogo em si, seja do ponto de vista das escolhas dos jogadores”, explicou.



Quanto às opções, Vasco Seabra confirmou que Zé Carlos regressa aos convocados após recuperar de lesão, enquanto Pedro Amaral, Brandon Aguilera e Miszta continuam indisponíveis por lesão.



O Rio Ave, 15.º classificado, com sete pontos, recebe no domingo o Famalicão, 14.º, também com sete, numa partida agendada para as 18:00, em Vila do Conde, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.