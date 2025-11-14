Incidentes após Benfica-Casa Pia. Mário Branco suspenso por 20 dias

A suspensão, que é provisória e faz parte de um processo disciplinar urgente que lhe foi aberto, resulta de críticas contundentes e insultos proferidos à equipa de arbitragem do jogo entre o Benfica e o Casa Pia.De acordo com alguns relatos, Mário Branco dirigiu-se ao árbitro Gustavo Correia no túnel de acesso aos balneários. O teor exato das suas palavras, que incluíram insultos e ameaças, consta no relatório do árbitro e motivou esta ação por parte do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Para além da suspensão, o Benfica foi alvo de multas pesadas relacionadas com os incidentes do mesmo jogo. Esta suspensão é uma medida preventiva enquanto o processo disciplinar segue os seus trâmites, podendo o castigo ser agravado no final da investigação.