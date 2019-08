Jackson Martinez. "Campeonato decide-se nos jogos pequenos"

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Ago, 2019, 12:30 / atualizado em 26 Ago, 2019, 12:30 | 1.ª Liga

O colombiano, de 32 anos, é jogador do Portimonense mas passou pelo FC Porto entre 2012 e 2015.



Um dia depois dos portistas terem vencido o Benfica, no estádio da Luz, o futebolista, em declarações ao jornalista Marco Fernandes, começou por lembrar que o campeonato ainda só leva 3 jornadas realizadas.















Em sua opinião quem vencer os clássicos pode ter vantagem mas é nos jogos de menor exigência que o campeonato se pode decidir.O Sporting ganhou no Algarve ao Portimonense por 3-1 . Os “leões” estão na liderança partilhada com o Famalicão.O jogador olha para alguns nomes que começam a agitar os adeptos e um deles é o do compatriota Luiz Diaz que tem tudo para ser uma das figuras da liga portuguesa.A nível pessoal o avançado colombiano garante estar melhor fisicamente que na última época, daí que os adeptos do Portimonense possam esperar golos nas balizas adversárias.Jackson Martinez explicou ainda que decidiu ficar em Portimão porque valoriza o clube que o apoiou numa fase difícil da sua carreira.O futebolista chegou ao FC Porto por um valor de 8 milhões de euros, tendo-se transferido do Jaguares para o clube nortenho. Na altura Martínez tinha outras propostas de outros clubes europeus, nomeadamente o Liverpool, mas Jackson preferiu o clube português.