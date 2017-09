Jérémy Mathieu diz que Jesus "sente muito" o futebol

Lusa 20 Set, 2017, 17:38 | 1.ª Liga

Em entrevista à agência espanhola de notícias EFE, o jogador francês, que na última temporada atuava no FC Barcelona, admitiu que está ansioso para defrontar o emblema catalão na Liga dos Campeões, num jogo que vai ser “muito complicado” para o lado dos ‘leões’.



“Vai ser muito difícil. Vamos tentar ganhar o jogo, como sempre, mas sabemos que vai ser muito complicado. O FC Barcelona é uma grande equipa, mas vamos tentar ganhar”, disse.



Mathieu, que tem sido titular no centro da defesa do Sporting neste arranque de temporada, mostrou-se “muito feliz” por ter ingressado no clube de Alvalade e assumiu que os bons resultados ajudaram à sua integração.



“Estou bem, estou muito bem. Estou muito feliz e com os resultados que temos alcançados, estamos todos muito contentes. Isso ajuda sempre”, afirmou o jogador de 33 anos.



O internacional francês abordou a sua relação com o técnico Jorge Jesus e destacou a “paixão” do treinador português.



“Temos uma boa relação. É um treinador que sente muito o futebol, que gosta do trabalho e que trabalha muito bem. Tem uma relação próxima com os jogadores e isso é muito importante para nós”, referiu.



Após a saída do FC Barcelona, emblema que representou durante três temporadas, Mathieu revelou que recebeu ofertas de outros clubes, todos fora de Espanha, mas escolheu o Sporting para poder “jogar e ganhar”.



O defesa francês soma, até agora, nove jogos oficiais pelo Sporting, tendo marcado um golo.