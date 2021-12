João Mário falha deslocação do FC Porto ao terreno do Portimonense

Na presente época, o internacional sub-21 por Portugal tem sido aposta do técnico portista, Sérgio Conceição, na posição de lateral direito, mas acabou por ficar de fora.



Ausentes da viagem ao sul do país, por estarem a recuperar das respetivas lesões, ficaram o guarda-redes Cláudio Ramos, os defesas Pepe e Marcano e o extremo Francisco Conceição.



O FC Porto, que partilha a liderança do campeonato com o Sporting, ambos com 32 pontos, joga no terreno do Portimonense, sexto, com 20, na sexta-feira, a partir das 19h00, num encontro que vai ser arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.



Lista dos 22 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín e Francisco Meixedo



- Defesas: Fábio Cardoso, Manafá, Zaidu, Mbemba, Wendell e Nanu



- Médios: Uribe, Grujic, Vítor Ferreira, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Fábio Vieira



- Avançados: Corona, Luis Díaz, Taremi, Pepê, Toni Martínez e Evanilson