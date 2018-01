João Novais tem uma personalidade forte

Mário Aleixo - RTP 04 Jan, 2018, 12:20 / atualizado em 04 Jan, 2018, 12:20 | 1.ª Liga

O jogador destaca-se pelos grandes golos que marca e também pela qualidade de jogo que apresenta.



O médio que está em época de afirmação nos vila-condenses bisou nos dois últimos jogos.



O futebolista começou a carreira no Leixões e jogou ao lado de Pedras. E tal como Ruben Ribeiro ou Marcelo pode ser um dos jogadores a render muito dinheiro ao clube de Vila do Conde.



Pedras diz que não deve ter pressa no salto para um clube de maior envergadura.





João Novais é um jogador com personalidade forte e claramente de seleção quando atingir a fase mais madura da carreira.Nesta entrevista à Antena 1 Pedras um dos históricos jogadores matosinhenses elogiou também o trabalho do treinador Miguel Cardoso que tem potenciado vários jogadores.João Novais, de 24 anos, é filho do antigo lateral Abílio e está em destaque no Rio Ave e no campeonato português.