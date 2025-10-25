João Pereira garante Casa Pia "mais competitivo" pronto para o Sporting de Braga

“Há jogadores que não estavam disponíveis e agora já estão e isso acaba por ser uma vantagem para nós, porque torna o plantel mais competitivo. Se formos ver, desde a primeira jornada, ainda não tivemos o momento em que temos todos os jogadores disponíveis. Obviamente, isso acaba por não ser benéfico para nós”, constatou hoje o técnico João Pereira, em conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo, no Minho.



Para João Pereira, é ainda precoce pensar em cenários de crise e dá exemplos recentes de que tal não se reflete na classificação geral da I Liga. “O Estoril Praia, se não me engano, teve uma fase de nove jogos em que apenas venceu um jogo. Nós na segunda volta, eles na primeira, e não foi por isso que, tanto a nossa equipa como o Estoril Praia deixou de fazer uma boa época, isso faz parte do processo”, relembrou.



Apesar de reconhecer que esperava, no presente, ter conseguido melhores resultados, o treinador considera não existirem motivos para alarme. “Não serve de desculpa para a fase em que estamos, que é igual à da época passada. Se perguntarem, ao treinador ou a todos nós, queremos ter mais vitórias, seguramente. Não considero que estejamos a viver um mau momento”, opinou, com segurança.



João Pereira espera apresentar um Casa Pia "mais competitivo" perante um Sporting de Braga inconstante, porém com outros argumentos e com uma garantia de qualidade. “Penso que [o Sporting de Braga] está a fazer uma excelente campanha nas competições europeias”, recordou, aludindo à carreira europeia até ao momento realizada pelos bracarenses, cuja qualidade obriga o Casa Pia a apresentar-se na plenitude das suas capacidades de forma a discutir o resultado.



“Temos de correr mais na parte física, da disponibilidade física do jogo, e para lá disso tudo vejo uma vantagem, que é a de que [Sporting de Braga] já tiveram mais margem para errar”, argumentou, por fim.



O Casa Pia, 14.º classificado, com oito pontos, defronta no domingo o Sporting de Braga, oitavo com dez, num jogo agendado para as 20:30, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.



