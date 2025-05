João Pinheiro arbitra dérbi entre Benfica e Sporting da penúltima jornada da I Liga

O árbitro da associação de Braga, de 37 anos e internacional desde 2016, vai estar pela 18.ª vez num clássico, naquele que vai ser o seu quarto embate entre 'águias' e 'leões', depois de, esta temporada, já ter dirigido o encontro entre os dois clubes da final da Taça da Liga, que o Benfica venceu, no desempate por grandes penalidades (7-6, após 1-1 no tempo regulamentar).



Antes desse jogo em Leiria, João Pinheiro dirigiu os dérbis que terminaram igualados 2-2, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal da época passada, no Estádio da Luz, em Lisboa, que 'carimbou' o acesso do Sporting à final, após o triunfo por 2-1 na primeira mão, e da 33.ª jornada da I Liga de 2022/23, no caminho do Benfica para a conquista do título na última ronda.



Além dos três empates entre os rivais de Lisboa, o advogado, natural de Vila Nova de Famalicão, já esteve também noutros 14 clássicos, nove entre Sporting e FC Porto e cinco entre Benfica e FC Porto.



Para este registo muito contribuiu a nomeação por parte do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF de João Pinheiro para cinco dos oito jogos entre 'grandes' já disputados na presente temporada, incluindo dois clássicos entre Benfica e FC Porto, ambos para a I Liga (4-1 e 1-4) e outros tantos entre Sporting e FC Porto, o da Supertaça Cândido Oliveira (4-3 para os 'dragões', depois de 3-3) e o da 21.º jornada do campeonato (1-1), além da referida final da Taça da Liga.



Esta época escaparam apenas a Pinheiro as vitórias do Sporting frente ao FC Porto, por 2-0, para a I Liga, dirigida por Luís Godinho, e por 1-0, para a Taça da Liga, apitada por António Nobre, e diante do Benfica, por 2-1, na primeira volta do campeonato, arbitrada por Fábio Veríssimo.



No jogo 'grande' da 33.ª ronda da I Liga, João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, o quarto árbitro vai ser Gustavo Correia, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar André Martins, coadjuvado por Paulo Brás (AVAR).



O Sporting, primeiro classificado, e o Benfica, segundo com os mesmos 78 pontos do líder, defrontam-se no sábado, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.



A visita do FC Porto, terceiro colocado com 65, ao Boavista, 16.º e antepenúltimo, no domingo, vai ser arbitrada por Cláudio Pereira, enquanto a receção do Casa Pia, oitavo, ao Sporting de Braga, quarto também com 65, no sábado, vai ser dirigida por Luís Godinho.



Ainda na ‘luta’ pela permanência, Tiago Martins vai arbitrar a receção do Estrela da Amadora, 15.º, ao AVS, 17.º e penúltimo, enquanto o embate entre Vitória de Guimarães e Farense, no Minho, vai ser apitado por David Silva.