Jorge Jesus espera por mais reforços nesta janela de transferências

Inês Geraldo - RTP 18 Jan, 2018, 20:16 / atualizado em 18 Jan, 2018, 20:18 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão à partida do Sporting frente ao Vitória de Setúbal, Jorge Jesus revelou que o reforço Fredy Montero ainda não está apto para jogar na Liga Portuguesa e garantiu que estão para chegar novos jogadores a Alvalade.



"Vão chegar reforços a custo zero mas não quero falar muito sobre eles", afirmou o técnico leonino.



Esta sexta-feira, o Sporting desloca-se ao Bonfim para defrontar o Vitória de Setúbal e Jorge Jesus explicou que os Leões esperam uma partida difícil e que o penúltimo lugar da equipa de José Couceiro não espelha a qualidade da equipa sadina.



Problema da bancada nas palavras de Jesus

"No Bonfim os jogos são difíceis, o Vitória de Setúbal tem muito mais valor do que aquele que mostra a classificação. Vai ser um jogo difícil, estamos a atravessar um bom período, estamos confiantes e queremos fazer bons jogos e arranjar argumentos para vencer o Vitória de Setúbal", disse Jorge Jesus.O técnico do Sporting falou sobre a situação do FC Porto, que ainda tem 45 minutos por disputar frente ao Estoril-Praia, depois de a partida ter sido interrompida por risco de colapso da bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota.Jorge Jesus não acredita que a equipa de Sérgio Conceição tenha perdido gás e lembrou que nenhuma das duas equipas sofreu derrotas na Liga Portuguesa até ao momento."Não estou a ver o FC Porto, apesar de estar a perder ao intervalo, com mais gás ou menos gás, porque isso até o Sporting e o FC Porto já estiveram ao intervalo a perder alguns jogos e depois conseguiram dar a volta", declarou o técnico dos Leões.Questionado sobre os problemas que tiveram lugar no António Coimbra da Mota na última segunda-feira, Jorge Jesus explicou que os treinadores querem vencer as partidas dentro das quatro linhas."Posso ter a minha opinião como treinador. Os treinadores querem resolver os problemas pontuais dentro do campo, porque é dentro do campo que se ganham jogos. Esse é um problema do FC Porto e do Estoril Praia", concluiu o técnico do clube de Alvalade.O Sporting vai entrar em campo esta sexta-feira, às 19h00, frente ao Vitória de Setúbal, em partida que abre a 19.ª jornada da Liga Portuguesa.Os Leões estão neste momento no primeiro lugar do campeonato português com 46 pontos, mais um que o FC Porto, que ainda espera jogar a segunda parte com o Estoril-Praia.