Jorge Sousa e Fábio Veríssimo na Luz e Dragão

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mai, 2019, 11:54 / atualizado em 16 Mai, 2019, 12:39 | 1.ª Liga

Já são conhecidas as nomeações dos árbitros para a 34.ª e última jornada do campeonato da I Liga, de futebol.





Jorge Sousa será o árbitro do Benfica-Santa Clara e Fábio Veríssimo estará no FC Porto-Sporting.







Para Fábio Veríssimo será apenas o segundo clássico da carreira como árbitro principal, depois de, já esta época, ter dirigido no Estádio da Luz o jogo entre o Benfica e o FC Porto, da sétima jornada, em 7 de outubro de 2018, que as "águias" venceram por 1-0.



Já em janeiro este ano, o árbitro leiriense esteve envolvido em polémica, na meia-final da Taça da Liga, novamente entre Benfica e FC Porto, em Braga, mas nas funções de VAR, ao não intervir num lance aparentemente legal, que daria o empate 2-2 aos encarnados.



O Benfica foi eliminado, ao perder por 3-1, e Fábio Veríssimo ficou de fora das nomeações para árbitro nos jogos da I Liga durante quase um mês, depois de ter pedido dispensa.



Para Jorge Sousa, habituado a jogos grandes, o campeonato fecha no Estádio da Luz, com o juiz de campo a dirigir uma partida das "águias" pela segunda vez esta época, depois de ter estado no triunfo dos lisboetas no Dragão, por 2-1.





Eis o quadro completo das nomeações dos árbitros para a derradeira jornada da competição:





Benfica-Santa Clara



Árbitro: Jorge Sousa



Assistentes: Nuno Manso e Sérgio Jesus



4º árbitro: Fábio Melo



VAR: António Nobre



AVAR: Pedro Mota





FC Porto-Sporting



Árbitro: Fábio Veríssimo



Assistentes: Paulo Soares e Pedro Martins



4º árbitro: Gustavo Correia



VAR: Luís Ferreira



AVAR: Paulo Miranda







Tondela-Chaves



Árbitro: João Pinheiro



Assistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Eiras



4º árbitro: João Matos



VAR: Tiago Martins



AVAR: Pedro Mota



SC Braga-Portimonense



Árbitro: João Capela



Assistentes: Nélson Moniz e Paulo Brás



4º árbitro: Hugo Pacheco



VAR: Vasco Santos



AVAR: Rui Licínio



Marítimo-Boavista



Árbitro: João Malheiro Pinto



Assistentes: Pedro Felisberto e Marco Vieira



4º árbitro: Luís Reforço



VAR: Bruno Paixão



AVAR: Bruno Jesus



Moreirense-Vitória SC



Árbitro: Carlos Xistra



Assistentes: Nuno Pereira e Jorge Cruz



4º árbitro: Luís Máximo



VAR: Bruno Esteves



AVAR: Paulo Ramos



Vitória FC-Rio Ave



Árbitro: Cláudio Pereira



Assistentes: Bruno Trindade e Tiago Mota



4º árbitro: Humberto Teixeira



VAR: Manuel Oliveira



AVAR: Pedro Ricardo Ribeiro



Feirense-Aves



Árbitro: André Narciso



Assistentes: Venâncio Tomé e Valter Rufo



4º árbitro: João Pinho



VAR: Nuno Almeida



AVAR: Paulo Ramos



Belenenses SAD-Nacional



Árbitro: Vítor Ferreira



Assistentes: Valdemar Maia e Pedro Fernandes



4º árbitro: Carlos Pizarro



VAR: Rui Oliveira



AVAR: João Bessa Silva