José Mota é o novo treinador do Desportivo das Aves

Inês Geraldo - RTP 25 Jan, 2018, 17:45 | 1.ª Liga

Em comunicado, a equipa que milita na I Liga revelou que José Mota, de 53 anos, vai assumir a equipa principal de futebol do Desportivo das Aves até que seja encontrada uma nova solução.



"O Clube Desportivo das Aves, Futebol SAD informa que chegou a acordo com José Mota para assumir a coordenação do futebol sénior e do futebol de formação. Interinamente, José Mota vai acompanhar o plantel principal do CD Aves na preparação do mesmo até ser encontrada uma solução.", pode ler-se num comunicado.



José Mota tem um grande historial de equipas portuguesas treinadas. Dando nas vistas no Paços de Ferreira, onde esteve até 2003, seguiu-se o Santa Clara.



Deu-se o regresso à cidade de Paços de Ferreira e seguiram-se experiências no comando técnico do Leixões, Belenenses, Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Feirense, Desportivo das Aves e já este ano, no CS Sfaxien, da Tunísia.