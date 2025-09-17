José Mourinho vai ser o sucessor de Bruno Lage no comando técnico do Benfica
A RTP apurou que José Mourinho vai ser o sucessor de Bruno Lage no comando técnico do Benfica. O treinador de 62 anos vai assinar contrato até final da temporada e regressa ao futebol português 21 anos depois de ter deixado o FC Porto.
Mourinho é a escolha de Rui Costa para tentar regressar aos bons resultados a pouco mais de um mês das eleições para a presidência do clube.
O técnico já conquistou 26 títulos na carreira e começou esta temporada nos turcos do Fenerbahçe, clube que deixou após falhar o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, precisamente frente ao Benfica.
Mourinho regressa ao Benfica, clube que já treinou na época 2000/2001.
A estreia será no próximo sábado, frente ao Aves.
