Júlio César rescinde contrato com o Benfica

28 Nov, 2017

Numa mensagem emocionada dirigida ao balneário encarnado, o Imperador revelou que a jornada no Benfica terminou. Com lágrimas nos olhos, o guardião de 38 anos revelou ter sido gratificante representar o clube da Luz, ressalvando os títulos que ganhou.







"A viagem para mim termina aqui mas vocês continuam", declarou Júlio César.



Com apenas quatro jogos disputados esta época, chega assim ao fim a aventura de Júlio César no Benfica. O jogador de 38 anos veio para o clube da Luz em 2014, tendo concluído três épocas com a camisola dos encarnados.



Sob o comando de Jorge Jesus e Rui Vitória, Júlio César representou o Benfica por 83 vezes, tendo vencido seis títulos, nos quais se incluem três campeonatos nacionais.



Com uma carreira de 20 anos, o guardião deu os primeiros passos no futebol no Flamengo, tendo jogado no clube brasileiro até 2004. Nesse ano, o guarda-redes mudou-se para o Inter de Milão, tendo sido emprestado na primeira época ao Chievo.



Na segunda época enquanto jogador do Internazionale, o Júlio César impôs-se como a primeira escolha da baliza dos nerazzurri e foi com José Mourinho que conquistou os maiores títulos da carreira. O jogador de 38 anos venceu inúmeros títulos, destacando-se a conquista da Liga dos Campeões em 2009.



O antigo internacional brasileiro juntou ao seu pecúlio cinco ligas italianas, três taças de Itália, quatro supertaças e um Campeonato Mundial de Clubes.



Pela seleção Canarinha, Júlio César venceu duas Taças das Confederações e uma Copa América, em 2004, num total de 87 internacionalizações.