Julio Velázquez é o novo treinador do Marítimo

Julio Velázquez foi apresentado pelo presidente do Marítimo, Carlos Pereira, em conferência de imprensa que teve lugar no Complexo Desportivo do clube verde rubro, na véspera do dérbi madeirense diante do Nacional.

O Marítimo, que visita o rival Nacional na sexta-feira, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, ocupa o 18.º e último lugar, com 18 pontos, menos um do que o Farense, 15.º e primeira equipa acima da zona de despromoção.