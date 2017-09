Leicester confirma acordo por Adrien Silva

RTP 01 Set, 2017, 17:49 / atualizado em 01 Set, 2017, 17:53 | 1.ª Liga

Depois de ter tido permissão para sair da concentração da Seleção Portuguesa, as negociações por Adrien Silva arrastaram-se para lá do término do mercado de transferências.







Só esta sexta-feira é que o Leicester City (venceu a Premier League na temporada 2015/16) confirmou ter chegado a acordo pelo jogador. O Sporting já havia confirmado à CMVM ter chegado a acordo pelo médio de 28 anos.



Assim, o jogador vai juntar-se a Slimani, que na época passada trocou os Leões pelas Foxes. O clube inglês informou que a transferência está ainda pendente dos testes médicos que Adrien vai realizar.



Adrien está prestes a ter uma nova experiência fora de Alvalade, depois de ter chegado ao clube leonino em 2002. Pelo Sporting, Adrien fez toda a formação e fixou-se como capitão da equipa já depois de ter sido emprestado ao Maccabi Haifa e Académica, onde conquistou uma Taça de Portugal.



Na equipa dos Leões o médio de 28 anos jogou em mais de 200 ocasiões, tendo marcado por 39 vezes com a camisola verde e branca. Adrien consquistou duas Taças de Portugal e três Supertaças.