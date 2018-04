Leonel Pontes: "Marítimo-Porto poderá ser o jogo do título"

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Abr, 2018, 12:29 / atualizado em 26 Abr, 2018, 12:29 | 1.ª Liga

Leonel Pontes era treinador da equipa insular em 2015, quando os “leões” da Almirante Reis venceram o FC Porto, no Funchal, por 1-0, com um golo de Bruno Gallo.



Em tempo de recordar o treinador referiu que os azuis e brancos “eram uma equipa de posse de bola e jogavam muito com variações de flanco mas menos agressivos quer a defender quer a atacar”.



Face àquele quadro que o adversário lhe apresentava os maritimistas procuraram defender a zona central do campo e aproveitar as subidas dos laterais deles (FC Porto).



Sobre o jogo deste domingo, em declarações ao jornalista Pedro Luiz Cid, o técnico considerou que será o desafio “com um grau de dificuldade enorme para as duas equipas”.





Porque será um encontro decisivo? Leonel Pontes respondeu: “É fora de casa e normalmente o FC Porto sente dificuldades. É um jogo decisivo. O Marítimo é uma equipa tranquila a defender e perigosa no contra-ataque. O Joel (avançado) está muito bem e são eficazes nas bolas paradas”.Sobre a influência de Marega na equipa do FC Porto e no jogo o treinador recordou: “É um jogador confiante e muito competitivo. Vale-se do seu arranque, das mudanças de velocidade e joga bem no espaço para além de ter faro de golo”.