Lesão muscular afasta Paulo Oliveira cerca de seis semanas no Sporting de Braga

O defesa-central foi substituído aos 80 minutos por Ricardo Horta e, após reavaliação médica realizada hoje, o clube minhoto revelou que Paulo Oliveira sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, estimando um tempo de paragem "nunca inferior a seis semanas".

A cumprir a quinta época consecutiva nos bracarenses, o experiente jogador de 33 anos vinha sendo um dos mais utilizados pelo treinador espahol Carlos Vicens, tendo marcado presença em nove dos 11 jogos oficiais até agora realizados pelo Sporting de Braga.

O central falha desde já o clássico minhoto com o Vitória de Guimarães, no reduto deste, no sábado, da sexta jornada do campeonato.

Com a derrota diante dos gilistas, o Sporting de Braga não vence há três jornadas seguidas (mais dois empates) e caiu para a sétima posição, com oito pontos.