Lesão num rim afasta guarda-redes Zlobin do Famalicão por tempo indeterminado

"(...) O jogador Ivan Zlobin vai ficar afastado da competição por tempo indeterminado devido a uma laceração do córtex renal grau IV (rim esquerdo), lesão contraída num lance ocorrido aos seis minutos do jogo com o Sporting de Braga, disputado na passada segunda-feira e relativo à 14.ª jornada da Liga", comunicaram os minhotos.

Entretanto, o atleta russo, de 27 anos, que no lance em questão chocou com Roger, realizou "exames complementares" e vai continuar internado no hospital da Trofa, "onde ficará sob vigilância apertada, podendo vir a carecer de tratamento cirúrgico".

Sporting de Braga e Famalicão empataram 3-3, com os anfitriões `arsenalistas` a seguirem em quinto no campeonato, com 25 pontos, e os visitantes em oitavo, com 19.