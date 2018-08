Líder Sp. Braga abre quarta jornada da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Ago, 2018, 08:17 / atualizado em 31 Ago, 2018, 08:17 | 1.ª Liga

Os bracarenses, que seguem no topo da tabela juntamente com Sporting, Benfica e Feirense, visitam, a partir das 19h00, o 14.º classificado da liga.



O Sp. Braga não perde em Chaves desde 1996, somando, desde então, três vitórias e um empate, num embate historicamente equilibrado, com seis triunfos para os visitantes, cinco para os anfitriões e quatro igualdades, nos 15 jogos anteriores.

V. Guimarães quer manter o “élan”

Também esta sexta-feira o Vitória de Guimarães, motivado pela vitória da ronda passada sobre o campeão nacional, FC Porto, recebe o Tondela, ainda em busca do primeiro triunfo na competição.



Vitória de Guimarães, que somou os primeiros três pontos na semana passada frente ao FC Porto, num encontro em que esteve a perder por 2-0 e acabou por vencer por 3-2, recebe o Tondela, atual 16.º classificado, a partir das 21h15.



Este será o segundo confronto da época entre as duas equipas, depois de, em 6 de agosto, o Tondela se ter apurado para a fase de grupos da Taça da Liga ao vencer, em Guimarães, o Vitória por 2-0.

Sporting e Feirense em duelo

Sporting e Feirense vão defrontar-se no sábado.



O Sporting é o único do quarteto que comanda o campeonato, sem derrotas e com sete pontos, a jogar em casa, frente à formação de Santa Maria da Feira, com quem divide a liderança, num encontro marcado para sábado, às 21h00.



Nos seis embates anteriores em Lisboa, o Feirense foi sempre derrotado pelo Sporting, que poderá contar com os reforços Diaby e Gudelj, enquanto permanece a dúvida sobre a aptidão física de Mathieu, Bas Dost e Bruno Fernandes.Benfica de visita à Madeira

Mais dominador é o caso do Benfica no terreno do Nacional, que somou o primeiro triunfo na terceira ronda, na visita ao Vitória de Setúbal (2-1), tendo os encarnados somado 12 vitórias, contra quatro dos madeirenses e duas igualdades.



A formação comandada por Rui Vitória vai chegar à Choupana, no domingo, moralizada com a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, selada com o triunfo convincente por 4-1 no terreno dos gregos do PAOK, na quarta-feira.

FC Porto à espera e os outros

À espera de um deslize dos líderes, o FC Porto, campeão nacional, que perdeu na ronda anterior na receção ao Vitória de Guimarães (3-2), recebe domingo o Moreirense, 10.º colocado com quatro pontos.



O domínio caseiro dos azuis e brancos sobre a equipa do concelho de Guimarães tem sido total, com oito triunfos noutros tantos jogos para o campeonato.



Igualmente à espera de uma escorregadela dos primeiros, o Marítimo, sexto com os mesmos seis pontos dos “dragões”, visita o Desportivo das Aves, que, tal como Santa Clara, Tondela e Portimonense, ainda procura o primeiro triunfo na competição.

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 31 ago:



Desportivo de Chaves - Sporting de Braga, 19h00



Vitória de Guimarães -- Tondela, 21h15



- Sábado, 1 set:



Belenenses - Vitória de Setúbal, 16h30



Santa Clara -- Boavista, 18h00 (19h00, hora de Lisboa)



Sporting -- Feirense, 21h00



- Domingo, 2 set:



Desportivo das Aves - Marítimo, 16h00



Rio Ave -- Portimonense, 16h00



Nacional -- Benfica, 18h30



FC Porto - Moreirense, 20h30