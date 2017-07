Liga portuguesa abre com jogo entre Benfica e SC Braga

RTP 07 Jul, 2017, 20:02 / atualizado em 07 Jul, 2017, 20:18 | 1.ª Liga

O novo calendário da Liga Portuguesa para a temporada que se aproxima traz logo na primeira jornada um confronto entre Benfica e Sporting de Braga no Estádio da Luz. O Sporting vai deslocar-se à Vila das Aves para defrontar o Desportivo, recém-promovido à I Liga. O FC Porto vai receber o Estoril-Praia.



No primeiro dia de outubro a Liga vai conhecer o primeiro grande clássico. Sporting e FC Porto vão defrontar-se em Alvalade à oitava jornada, e o Benfica terá de esperar até à 13.ª jornada para jogar com um dos grandes. No princípio de dezembro, os encarnados vão ao Estádio do Dragão para jogar contra o FC Porto.



O dérbi eterno entre Benfica e Sporting vai ser jogado na penúltima jornada da primeira volta, com o Sporting a deslocar-se ao Estádio da Luz, a 20 de dezembro.



Os clubes recém-promovidos têm tarefas exigentes logo na primeira jornada, com o Desportivo das Aves a receber o Sporting CP e com o Portimonense a deslocar-se ao Bessa para defrontar o Boavista. A equipa de Portimão recebe o Sporting de Braga na segunda jornada, enquanto terá de visitar os Arcos, para jogar frente ao Rio Ave no terceiro jogo do campeonato.

Benfica distinguido com prémios da Liga

Antes de se conhecer o calendário para a nova temporada, a Liga Portuguesa distinguiu vários jogadores. Pizzi foi considerado o melhor jogador da Liga Portuguesa na última época, enquanto Rui Vitória arrecadou o galardão de melhor treinador.



Nélson Semedo, lateral direito do Benfica, foi escolhido como a revelação do campeonato, enquanto Ederson Moraes ganhou o prémio de melhor guarda-redes. Bas Dost venceu o galardão de melhor marcador e Salvador Agra (do Benfica, emprestado ao Vitória de Setúbal) foi distinguido com o melhor golo da Liga Portuguesa 16/17.