Liga Portuguesa. As estatísticas e curiosidades

RTP Comentários 02 Jul, 2019, 15:14 | 1.ª Liga

As equipas portuguesas já preparam a nova temporada, mas a Liga Portuguesa 2018/19 deixou dados estatísticos interessantes. O Benfica reconquistou o campeonato que lhe fugiu em 2017/18, alcançando o 37.º título da sua história. FC Porto ficou no segundo lugar, enquanto o Sporting fechou o pódio e conseguiu o apuramento para a Liga Europa.



Com o campeonato conquistado pelo Benfica, a OPTA, empresa de estatísticas, lembra que nos últimos 17 anos a Liga Portuguesa foi conquistada apenas por duas equipas. Pelo FC Porto em dez ocasiões e pelo Benfica em sete.







Os registos individuais

Juntando golos e assistências, Bruno Fernandes destaca-se, tendo participação direta em 33 golos da equipa do Sporting. Contam-se 20 tentos marcados e 13 assistências para colegas de equipa. O internacional português é seguido por Pizzi (13 golos e 18 assistências) e Seferovic (23 golos e cinco assistências).





Foto: Miguel A. Lopes - Lusa







Nota de destaque para Rodrigo Soares, jogador do Desportivo das Aves. Com 118 ocasiões de golo criadas, o brasileiro foi o jogador das primeiras sete ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Rússia e Portugal) que mais se destacou neste capítulo.





Pizzi foi também o jogador com mais assistências nas primeiras sete ligas do ranking da UEFA. Foram 18 passes para golo.



O Tondela é um dos destaques, já que em quatro aparições no primeiro escalão do futebol português a equipa treinada por Pepa conseguiu a manutenção na última jornada, pelo terceiro ano consecutivo. O Rio Ave também é mencionado, ao conseguir ficar na primeira metade da tabela pelo quarto ano consecutivo. Apenas FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga conseguiram tal feito.O Benfica foi a equipa que mais golos marcou. Cento e três golos neste campeonato, a contrastar com o Nacional da Madeira, que foi a equipa que mais golos sofreu. Foram 73 tentos concedidos. Desde a época 2003/04, quando o Estrela da Amadora sofreu 74, que uma equipa não sofria tantos golos.O FC Porto foi o clube que apresentou melhor registo em casa. No Estádio do Dragão, a equipa de Sérgio Conceição alcançou 15 vitórias e duas derrotas (Vitória de Guimarães e Benfica). Seguem-se Benfica e Sporting que apresentam o mesmo registo: 14 vitórias, dois empates e uma derrota.Fora de portas, foi o Benfica a apresentar os melhores números. Os encarnados venceram 14 jogos, empataram um (Desportivo de Chaves) e perderam dois (Belenenses SAD e Portimonense). Segue-se o FC Porto com 12 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O Sporting conseguiu nove vitórias fora de Alvalade, três empates e cinco derrotas.O campeão Benfica foi o clube que apresentou melhor taxa de conversão. Os encarnados com os 103 golos marcados no campeonato, tiveram uma taxa de acerto de 22,9 por cento, a mais alta entre todos os clubes da Liga Portuguesa. Seguiu-se o Rio Ave (17,4 por cento), Sporting (16,9 por cento) e FC Porto (16,7 por cento).A equipa treinada por Bruno Lage foi a que mais golos marcou tanto na primeira como na segunda parte mas cabe ao Belenenses a maior percentagem de golos marcados na segunda metade do jogo. Sessenta e sete (67) por cento dos golos da equipa de Silas aconteceram nos segundos 45 minutos.Do outro lado da balança está o Portimonense. A equipa algarvia foi a que mais tentos sofreu nas segundas partes dos jogos que disputou. Uma percentagem de 66 por cento, com 39 golos sofridos. Segue-se o FC Porto. A defesa menos batida do campeonato é aquela que tem a segunda percentagem mais alta de golos sofridos na segunda parte.Apesar de serem apenas 13 os tentos concedidos, esse número perfaz uma percentagem de 65 por cento de golos sofridos na segunda parte. Lembre-se que a equipa de Sérgio Conceição sofreu apenas 20 golos esta temporada na Liga Portuguesa.Nos registos de posse de bola, os três grandes dominam a lista. O FC Porto lidera com uma posse média de bola de mais de 60 por cento (60,4), seguido de Benfica (60,1 por cento) e Sporting (56,7 por cento).No capítulo do passe, coube ao Benfica a maior percentagem de passes certos, 81,9 por cento. FC Porto (80,9) e Sporting (80,7 por cento) estão muito perto dos campeões nacionais e Rio Ave fixou-se no quarto lugar (80,4 por cento).Sendo a defesa menos batida no campeonato, a equipa de Sérgio Conceição foi também a que terminou mais jogos sem sofrer golos. Foram 20 as partidas e os azuis e brancos são seguidos pelo Sporting de Braga, que ficou com a baliza inviolada em 16 partidas.Em termos de registos disciplinares, o Vitória de Setúbal foi a equipa que mais faltas cometeu, o Sporting a equipa com mais cartões amarelos (96), o Rio Ave foi o clube que mais acumulação de amarelos teve (oito) e o Tondela teve o maior número de expulsões diretas (seis). Sporting e Benfica vêm no segundo lugar, com cinco vermelhos diretos.Na lista de melhores marcadores, Haris Seferovic destacou-se de Bruno Fernandes e conquistou a Bola de Prata da Liga Portuguesa. O suíço marcou 23 golos, mais três que Bruno Fernandes (20) e seis que Rafa Silva (17).Pizzi, Bruno Fernandes e Héctor Herrera. Estes são os nomes que apresentam o maior número de passes na Liga Portuguesa. O mexicano, que entretanto terminou contrato com o FC Porto, é que tem a melhor percentagem de passes acertados (83 por cento).Romain Salin, suplente de Renan Ribeiro no Sporting, foi o guarda-redes com melhor percentagem de defesas. Realizou apenas 25 mas teve um acerto de 78,1 por cento. Odysseas Vlachodimos fez mais defesas (90) mas a percentagem de acerto é de 75 por cento. O grego do Benfica fica a atrás de guardiões como Douglas e Miguel Silva (Vitória de Guimarães) e Bracali (Boavista).